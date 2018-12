Köln

1,90 Meter groß, Sixpack und strahlend grüne Augen: Andrej Mangold aus Hannover ist der neue Bachelor. Ab dem 2. Januar (mittwochs um 20.15 Uhr) geht der 31-Jährige in der neunten Staffel der RTL-Show auf die Suche nach seiner großen Liebe – und landet in Mexiko.

Zum ersten Mal geht es für den Bachelor in das Land der Sombreros und traumhaft schönen Strände. Bei romantischen Dates wird Mangold dann herausfinden müssen, welche der 20 Single-Damen es wirklich ernst mit ihm meint. Doch wer ist der Neue eigentlich?

Basketball ist seine große Leidenschaft

Wem Andrej Mangolds Gesicht irgendwie bekannt vorkommt, der ist entweder Basketball-Fan oder „Höhle der Löwen“-Zuschauer. Mangold hat nämlich nicht nur seine Leidenschaft für den Ballsport zum Beruf gemacht und ist Profi-Basketballer – er spielte unter anderem für die Telekom Baskets Bonn und soll in der kommenden Saison in der Slowakei für MBK Baník Handlová auflaufen –, sondern hat sich sicherheitshalber auch gleich noch ein zweites Standbein aufgebaut: Gemeinsam mit zwei Freunden, einer von ihnen ist Til Schweigers Neffe Marcel Graf, entwickelte der gelernte Kaufmann für Versicherungen und Finanzen 2014 das Lifestyle-Produkt „Das Kaugummi“.

Als Gründer bei der „Höhle der Löwen“

In der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ wollte er mit seinem Team 2016 die Juroren von den zuckerfreien Kaugummis in den drei Geschmacksrichtungen Zitrone-Basilikum, Orange-Ingwer, Holunderblüte-Minze überzeugen. „Löwe“ Ralf Dümmel biss schließlich an und bot 250.000 Euro für 20 Prozent. Der Deal platzte nach der Sendung zwar, doch Dümmel unterstützte laut „Bild“-Zeitung das Start Up beim Vertrieb.

Karrieretechnisch läuft es also bei Mangold rund. Fehlt nur noch die passende Frau an seiner Seite. Das soll sich nun in der RTL-Show ändern. Woche für Woche muss sich Bachelor Mangold dann in der „Nacht der Rosen“ entscheiden: Welche Kandidatinnen haben es ihm angetan und wem möchte er näher kommen?

Mangold, der sich als zielstrebig, freundlich, zuverlässig und liebevoll beschreibt, freut sich jedenfalls schon auf das große Liebes-Abenteuer: „Ich bin seit Anfang 2018 Single und gespannt auf diese Art und Weise des Datings.“

Von Amina Linke / RND