Wenn im nächsten Jahr die letzte Staffel von „Game of Thrones“ durch ist, is der Abschied vom Fantasy-Kontinent Westeros keiner für immer. Eine neue Serie geht in die graue Vorzeit von Autor George R. R. Martins Serie zurück. Naomi Watts wird in dem Prequel die Rolle einer geheimnisvollen Gesellschaftsdame übernehmen.