Stirbt der für Wein und Sarkasmus bekannte Tyrion Lannister in Staffel 8 von „Game of Thrones“? In einem Interview stellt der Lannister-Darsteller Peter Dinklage dazu jedenfalls Vermutungen an. Was wir noch zu Starttermin, Besetzung und dem Serien-Finale wissen, verraten wir hier.