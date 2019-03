Cupertino

Apple geht mit Service-Angeboten für seine Geräte in die Offensive.

+++ 18.52 Uhr: AppleTV +++

Nun scheint es um das neue Streaming-Angebot von Apple zu gehen. Denn Tim Cook spricht von einer „total neuen AppleTV-App.“

+++ 18.45 Uhr: Die Spiele-Plattform AppleArcade +++

Die erste Plattform für alle Apple-Produkte. Eine Milliarde Menschen daddelt bereits auf iOS-geräten – deren Zahl möchte Apple augenscheinlich deutlich erhöhen, mit einer eigenen, Hardware-übergreifenden Spiele-Plattform. Mehr als 100 neue Spiele werden zu Beginn zur Verfügung stehen. AppleArcade ist als neue Kategorie im AppStore erhältlich. Man kann zwischen seinen Geräten wechseln, während man spielt – und alles ist offline verfügbar. Ab Herbst – in mehr als 150 Ländern weltweit.

AppleArcade. Quelle: Apple KeyNote/Screenshot

+++ 18.25 Uhr: Cook schwenkt zu ApplePay +++

Zehn Milliarden Transaktionen seien bereits mit ApplePay getätigt werden, erläutert Cook. ApplePay wird jetzt auch für den öffentlichen Nahverkehr in amerikanischen Großstädten zu nutzen sein. „Heute stellen wir Ihnen einen brandneuen Service vor: AppleCard.“ Apple steigt also ins Kreditkartengeschäft ein. Jennifer Bailey, VP ApplePay erläutert. dass ApplePay die Kreditkarte revolutioniere. Das Apple Wallet wird zur digitalen Brieftasche. All das mit der Sicherheit von ApplePay; Kreditkartendaten werden nicht übertragen. Und zwei Prozent Cashback gibt es auch noch auf alle Ausgaben. Goldman Sachs tritt als kooperierende Bank auf. Der nächste Film folgt: Die AppleCard gibt es auch als physische Kreditkarte, für die Orte, an denen ApplePay noch nicht erhältlich ist – aus Titan – außer Namen und Apple-Logo ist nichts drauf zu erkennen. Auch dieses Angebot gilt vorerst nur für die USA.

Die Apple-Kreditkarte Quelle: Apple Keynote/Screenshot

+++ 18.12 Uhr: Apple News +++

„Als wir Apple News vor drei Jahren einführten, ging es uns um die Qualität der Anbieter und Inhalten – nicht um schnelle Schlagzeilen. Apple News ist heute die meistgelesene News-App“, sagt Cook – und bezieht sich auf App, die es im US-System von iOS gibt. Heute bringen wir Zeitschriften zu Apple News, sagt Cook. Es folgt ein Video, dass die „Kraft des Journalismus“ illustrieren soll. Und dann News zu Apple News+. „Es wird das beste Leseerlebnis auf einem Mobil-Gerät“. Apple News+ passt das Design der Zeitschriften an iPhone und iPad an. Das Covermotiv ist beweglich. Auch Zeitungen wie die LA Times und das Wallstreet Journal sind zum Start dabei – genauso wie Digital-Angebote. Wann das Angebot nach Deutschland kommt, ist unklar. Neben den USA startet es in Kanada. Später im Jahr folgen Australien und Großbritannien. 300 Magazine und die Zeitungen gibt es für 9,99 Dollar im Monat – und das gilt für die gesamte Familie.

Apple News+ Quelle: Apple Keynote/Screenshot

+++ 18 Uhr: Die Keynote beginnt +++

Es ist 18 Uhr, zehn Uhr morgens in Cupertino. Die Show beginnt mit einem nostalgischen Film, der Bezug auf die klassischen Mac-Produkte nimmt. Das ganze in James-Bond-/Quentin-Tarantino-Manier. Es gibt Jubel! Tim Cook bedankt sich auf der Bühne. Good Morning! Es gibt viel zu sehen und viel zu lachen, sagt Cook. Und kündigt an, heute gehe es um „Worldclass-Services“, also Services der Spitzenklasse. Cook erzählt von der nahtlosen Verbindung zwischen Hardware, Software und Services. Es liegt also in der Luft: Apple wird neue Service- und oder Abo-Angebote präsentieren.

Selbstironischer Auftakt: Der Einleitungsfilm zur Apple Keynote. Quelle: Apple Keynote/Screenshot

Von Daniel Killy/RND