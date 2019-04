München

Amazon macht erste Schritte im Unterhaltungsshowbereich – und holt sich dafür den deutschen Komiker Chris Tall ( Bild) ins Boot. „ Chris Tall Presents ...“ wird die erste deutsche, nicht fiktionale Eigenproduktion für Prime Video. Noch 2019 soll die Show, die von der Münchner Produktionsfirma Constantin Entertainment realisiert wird, bei Prime Video als Amazon-Original zu sehen sein.

Befreundete Comedians als Show-Gäste

In den sechs Folgen, die im Mai in Köln aufgezeichnet werden sollen, präsentiert Chris Tall als Gastgeber und Moderator eigene, bisher unveröffentlichte Stand-up-Nummern und stellt jeweils einen befreundeten Comedian als Gast vor. Dies sind Ingmar Stadelmann, Osan Yaran, Simon Pearce, Thorsten Bär, Masud Akbarzadeh und Tutty Tran.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Amazon – einer Alexa schlägt man schließlich keinen Wunsch ab“, sagt Chris Tall. „,Bei Chris Tall Presents ...‘ finden die besten Comedians ein kreatives Zuhause und es ist mir eine große Ehre, ihnen die Tür aufhalten zu dürfen.“ Dass er sich mit seiner Show neben Originals wie „Pastewka“ und „You Are Wanted“ einreihen dürfe, sei zudem ein Ritterschlag. „Last, but not least kann ich endlich ‚Pumuckl‘ gucken, wann und wo immer ich will“, sagt Chris Tall weiter.

Regisseur der Show machte auch schon den ESC

Regisseur der sechs Folgen ist Ladislaus Kiraly ( Eurovision Song Contest, „Die Helene Fischer Show“, „Schlag den Raab“). Chris Tall gewann 2016 den Deutschen Comedypreis als bester Newcomer und moderierte bereits ein Jahr später die Veranstaltung. Im vergangenen Jahr wurde Chris Tall mit der 1Live Krone in der Kategorie Comedy ausgezeichnet.

Von RND