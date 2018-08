Hannover

„Null Problemo“ lautet das Motto des Tages, denn Alf meldet sich zurück. Mit einer neuen Staffel startet das Alien von Melmac ein Comeback auf dem Bildschirm. Wie geht es 2018 weiter mit dem Außerirdischen?

Viel ist aus der Produktion nicht zu hören. Schließlich stehen die Planungen bei Warner Bros. laut Branchenblogs noch ganz am Anfang – seit Mai arbeitet das Studio daran. Aber die ursprünglichen Drehbuchautoren Tom Patchett und Paul Fusco sollen an dem Projekt beteiligt sein.

Einmal zum Erinnern, da die letzte Folge von 1990 schon fast so alt ist wie ein Kind des Mauerfalls: Alf, kurz für Alien Life Form, heißt eigentlich Gordon Shumway. 1986 landete er in der Garage der Familie Tanners, er liebt Katzenfleisch, bestellt per Telefon sinnlose Dinge, muss sich ständig vor den Nachbarn und Behörden verstecken und stürzt damit das Leben der Tanners ins Chaos. Dramatisch war das Ende des letzten Serienfinales: US-Behörden haben Alf nach vier Jahren festgenommen und abgeführt.

Alf soll mit eigener Familie zurückkehren

Und nun? Laut Informationen des „Hollywoodreporter“ soll Alf mit einer eigenen Familie von Melmec zur Erde zurückkehren. Mit den Schauspielern der Tanners rechnen die Branchenblogs nicht.

Wie sieht Alf nun aus, da die Technik für computergenerierte Spezialeffekte 30 Jahre älter ist? In der ursprünglichen Serie hat der Drehbuchautor Paul Fusco den Serienhelden in einem Kostüm dargestellt. Ob der neue Alf nun aus animierten Pixeln besteht, ist noch nicht klar. Auch ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.

Es ist nicht das erste Mal, dass Alf nach dem Serienfinale von 1990 zurückkehren soll. 1996 gab es einen Spielfilm – ohne die Familie Tanners. Sony Pictures hat sich 2012 die Rechte für einen weiteren Kinofilm gesichert, von einer Planung oder gar Dreharbeiten ist aber seitdem nichts zu hören. Eine ursprünglich geplante fünfte Staffel hat der Fernsehsender NBC nicht mehr produziert.

Wen nun die Sehnsucht quält, der kann sich mit alten Staffeln trösten: Ab 22 Uhr laufen die Staffeln samstags bei Super RTL.

Von RND/Geraldine Oetken