Der ewige Rebell: Wieder ist Alden Ehrenreich der Held in einem Sci-Fi-Stoff. Nach seiner glücklosen Darbietung des jungen Han Solo im Kinofilm „Solo – A Star Wars Story“ spielt der 29-jährige Kalifornier die Hauptrolle in der Serienverfilmung von „Brave New World“ – einen Mann, der seine Gesellschaftsordnung stürzen will.