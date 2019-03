Babelsberg

In letzter Zeit gab es jede Menge neue Gesichter in der beliebten RTL-Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. So etwa besetzt seit Januar der zehnjährige Joey die Rolle des Oskar Moreno neu.Und auch andere Schauspieler und Rollen feierten Premiere und brachten frischen Wind in die Serie.

Dieser frische Wind weht nun auch durch den GZSZ-Vorspann, der am Montag erstmals zu sehen ist. RTL veröffentlichte vorab ein Making-of – für die GZSZ-Stars war der Dreh offensichtlich eine willkommene Abwechslung.

Chryssanthi Kavazi sollte zum Beispiel ganze zwölf Mal über die Straße laufen, schließlich musste alles perfekt sein. Das Bild dauert nur wenige Sekunden, wie auch die anderen neuen Vorspann-Sequenzen. Ein Kontrast zum „ GZSZ“-Drehalltag: „Wenn wir drehen, dann drehen wir so drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten und hier sind’s wirklich nur diese zehn Sekunden. In der Kürze liegt die Würze“, sagte Timur Ülker. „Und man muss sich keinen Text merken“, stellte Gamze Senol fest.

Großer Spaß am Set

Gamze Senol ist das erste Mal im Vorspann zu sehen. Zusammen mit ihren Kolleginnen Valentina Pahde und Iris Mareike Steen spielte sie eine Szene, in der die drei „ein bisschen übertrieben“ sein sollten. „Uns tun die Mundwinkel vom Lachen weh“, sagte Valentina Pahde im Making-of. Den drei Frauen scheint der Dreh offensichtlich Spaß gemacht zu haben.

Chryssanthi Kavazi zog das gleiche Resümee und machte neugierig auf die Ausstrahlung: „Es sind wirklich schöne Bilder dabei rausgekommen.“

Zu sehen ist der neue Vorspann am Montagabend um 19.40 Uhr auf RTL oder vorab online bei TV NOW.

Von RND/aw