Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe - eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau : So geht es bei AWZ in der Woche vom 8. bis zum 12. April 2019 weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte und Bilder: RTL)

Montag, 08.04.2019: Folge 3162

Richard kann es kaum glauben, dass Simone ihn mit Niclas betrogen hat. Dass der Betrug Jahrzehnte zurückliegt, macht es nicht weniger schlimm.

Indes kommt bei Marie das Thema Liebe durch einen heimlichen Verehrer auf. Doch dafür hat sie gerade gar keinen Kopf.

Unterdessen glaubt Finn, dass Isabelle sich vor den Sozialstunden drücken will. Als er sie verärgert zur Rede stellt, ist statt einer Standpauke sein Trost gefordert.

Richard (Silvan-Pierre Leirich, hinten) kann es kaum glauben, dass Simone ihn mit Niclas (Ron Holzschuh) betrogen hat. Dass der Betrug Jahrzehnte zurückliegt, macht es nicht weniger schlimm... Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Dienstag, 09.04.2019: Folge 3163

Zwischen Richard und Niclas brodelt es heftig. Als Niclas seine Sachen packt, lenkt Richard zwar ein, doch Simone ist weiterhin das rote Tuch für die beiden.

Marie verspricht Deniz, wegen ihrer Verletzung eine Trainingspause einzulegen. Doch der Druck durch Jenny ist so hoch, dass sie doch weiter trainiert.

Unterdessen wird Isabelle von Finn genötigt, ihre Sozialstunden abzuleisten. Dabei wird sie ausgerechnet von Ingo abgelichtet.

Richard (Silvan-Pierre Leirich) redet vor Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) das Problem zwischen ihm und Niclas klein. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Mittwoch, 10.04.2019: Folge 3164

Christoph sieht dem Treffen mit Carlos angespannt entgegen, denn er erfährt, dass Elena aufgeflogen ist.

Als Steffi in der Kneipe aushilft, fehlt nach ihrer Schicht Geld in der Kasse. Sie ist sich ganz sicher, dass sie es nicht genommen hat. Sie fragt sich, wer das Geld gestohlen haben könnte.

Während Marie ein schlechtes Gewissen hat, weil Deniz ihretwegen Stress mit Jenny hat, beschließt Jenny, dass er sich mehr um Marie kümmern solle.

Steffi (Madeleine Krakor, M.) ist entsetzt, als nach ihrer Schicht im Beisein von Marian (Sam Eisenstein) und Lena (Birte Glang) in der Geldbörse fünfzig Euro fehlen. Sie ist sich ganz sicher, dass sie es nicht genommen hat. Aber wer war es dann? Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Donnerstag, 11.04.2019: Folge 3165

Christoph kann Carlos überzeugen, Elena zu verschonen, bis sie das Kokain in Sicherheit gebracht haben. Doch dann begreift Carlos, dass Christoph ein falsches Spiel spielt.

Indes freut sich Pauline auf Indien und will sich von ihren Freunden verabschieden. Doch dann taucht ein unerwartetes Hindernis auf.

Lena wehrt Steffis Verdacht gegen Alexander entschieden ab und macht ihr einen ungerechtfertigten Vorwurf. Dann erkennt Lena die Wahrheit.

Lena (Birte Glang, r.) ist aufgrund Steffis (Madeleine Krakor) Verdacht gegen Alexander verletzt und geht sie ungerecht an. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Freitag, 12.04.2019: Folge 3166

Es nagt an Richard, dass Simone ihn damals mit Niclas betrogen hat. Als die beiden sich in der Sauna treffen, eskaliert die Situation.

Unterdessen ist Maximilian von Carlos’ Kugel getroffen, überlebt aber nach einer rettenden OP. Als er und Christoph erfahren, dass die Beweise reichen, um Carlos festzusetzen, atmen sie auf.

Derweil hält Pauline an ihrem Indien-Plan fest und bekommt dabei unerwartete Unterstützung.

Pauline (Maike Johanna Reuter, 2.v.r.) zeigt sich vor Finn (Christopher Kohn, l.), Ronny (Bela Klentze) und Marie (Cheyenne Pahde) entschlossen, für ihren Traum zu kämpfen. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Von RND