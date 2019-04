Offenburg

50 Jahre Schlagerhits und eine Sendung zum Geburtstag: Gut 30 Jahre lang hat die Sendung ab 1969 bis 2000 die deutsche Musiklandschaft geprägt wie keine andere. Wer sich für Schlager interessierte, kam in der Ära vor YouTube nicht an ihr vorbei. Für die Sänger galt das ebenfalls – egal ob Udo Jürgens oder Nena, Wolfgang Petry oder Nicole, Howard Carpendale oder Trio, Caterina Valente oder Mary Roos.

Und sie machte Dieter Thomas Heck, der sie präsentierte, selbst zur Berühmtheit. Das ZDF zeigt die Jubiläumssendung am Samstag (27. April) um 20.15 Uhr.

Die Sendung wurde bereits Mitte April aufgezeichnet – und während eine Menge Schlagersänger, die sonst auch bei der Sendung ein- und ausgegangen sind, zu Gast sind, fehlen auf Thomas Gottschalks Couch aber auch bekannte Gesichter. Die lassen ihren Ärger über die Sendungsredaktion bei der „Bild“ aus. So sagt Peter Orloff, der schon 28 Mal in der Show aufgetreten ist: „Dass ich in der Jubiläumsshow nicht dabei bin, entscheidet eine Redaktion und – leider – nicht wie damals das Publikum. Leid tut es mir für meine Fans, die mich gern in der Sendung gesehen hätten!“

Nino de Angelo : „Das ist wie backen ohne Mehl – total bescheuert“

Auch Jürgen Drews findet, dass er etwas Sendezeit verdient hätte: „Mit der , ZDF-Hitparade‘ fing meine Karriere als Schlagersänger erst an. Deshalb finde ich es schade, dass ich nicht in die Jubiläumsshow eingeladen wurde.“ Immerhin war er schon 28 Mal dort zu sehen. Nino de Angelo hat noch deutlichere Worte: „Anscheinend sind heute die TV-Redakteure die Stars und nicht mehr die Künstler. 50 Jahre , ZDF-Hitparade’ ‘ohne meinen Hit ,Jenseits von Eden‘ ist backen ohne Mehl – total bescheuert“, zitiert Bild“ den Sänger.

Ein dritter Sänger kennt die Sendung noch von Anfangszeiten. „Ich war 1969 bei der allerersten , ZDF-Hitparade‘ und hatte gehofft, auch jetzt in der letzten zu sein“, teilt Bata Illic mit, der 38 Mal in der Schlagersendung aufgetreten ist. Man habe ihm mitgeteilt, dass die Redaktion sich anders habe. Er sei sehr enttäuscht. Doch auch die Frauen bleiben nicht stumm. WEnn ich höre, dass ein Moderator, der so gar nichts mit Schlager am Hut hat, die Jubiläumssendung moderiert und wer da so alles dabei oder nicht dabei ist, frage ich mich, ob den Schlagerfans die Jubiläumsshow gerecht wird“, so Ireen Sheer gegenüber „Bild“. Inwieweit die Sondersendung „50 Jahre ZDF-Hitparade“ die Fans zufriedenstellt, kann am Samstagabend überprüft werden.

