Pasadena

Der Gründer der Internetplattform Craigslist, Craig Newmark, hat eine Millionenspende für zwei journalistische Ausbildungsinstitute in den USA angekündigt. Er wolle zehn Millionen Dollar (8,77 Millionen Euro) für die Schaffung des Craig-Newmark-Zentrums für journalistische Ethik und Sicherheit an der Columbia Universität spenden, sagte Newmark am Mittwoch. Fünf Millionen Dollar werde zudem das Poynter Institut in Florida für zusätzliche ethische Trainings für Journalisten erhalten.

„Eine vertrauenswürdige Presse ist das Immunsystem der Demokratie“, sagte Newmark. Kritiker monieren, dass die Anzeigenplattform Craigslist selbst einen Teil dazu beigetragen habe, dass den Zeitungen lukrative Einnahmequellen durch Werbung verloren gegangen seien.

Von RND/tap