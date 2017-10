© dpa

Debatometer

TV-Duell zwischen Weil und Althusmann: Stimmen Sie ab!

Erstmals sieht eine Umfrage zur Landtagswahl die SPD in Niedersachsen vor der CDU. Am Dienstag könnten die Spitzenkandidaten Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) wichtige Punkte machen – sie treffen im einzigen TV-Duell aufeinander (NDR, ab 21 Uhr) - und Sie können auf der Homepage der Neuen Presse in Echtzeit bewerten, bei welchen Themen welcher Kandidat punktet oder verliert.