Stephan Weil will Kabinett mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzen

Landtagswahl

Hannover. Der sonst oft als spröde beschriebene Stephan Weil versetzt die Genossen derzeit in Verzückung. Mit einem klaren Vorsprung sicherte er der SPD den Wahlsieg in Niedersachsen. Und er hat schon Pläne für die Zeit danach, wie er in einem Interview in Hannover sagte.

Herr Weil, erst sah es so aus, jetzt hat es doch nicht gereicht. Wie enttäuscht sind Sie, dass es doch nicht gereicht hat für Rot-Grün?

Ich freue mich sehr über das herausragende Wahlergebnis der SPD. Dass es für Rot-Grün nicht gereicht hat, ist schade. Ich hätte gerne in dieser Konstellation weitergemacht.

Die SPD hat mit vielen Frauen Direktmandate von der CDU geholt. Wie wichtig war es, in den Wahlkreisen so stark auf Frauen zu setzen?

Es ist immer gut, auf Frauen zu setzen. Diese - oft jüngeren - Frauen werden sicherlich viel Schwung ins Parlament bringen. Und nach meiner Erfahrung sind Frauen auch weniger polterig in den Debatten als Männer.

Wollen Sie auch Ihr neues Kabinett mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzen?

Das strebe ich an, ob das klappt, hängt aber auch von der Regierungskonstellation ab.

Sie sind jetzt der stärkste SPD-Ministerpräsident. Wollen Sie Martin Schulz künftig auch als Vize-Parteichef im Bund unterstützen?

Das gestrige Wahlergebnis hat meinen Einfluss in der Bundes-SPD sicher nicht geschmälert. Einbringen werde ich mich in den Erneuerungsprozess der SPD unabhängig von irgendeinem Parteiamt. Den Rest wird man sehen.

Wen wünschen Sie sich an der Spitze der nächsten SPD-Fraktion im Landtag?

Hanne Modder! Sie hat einen wirklich guten Job gemacht in der letzten Legislaturperiode und ich hoffe, dass Sie auch für die Zukunft das Vertrauen der neuen Fraktion bekommt.

ZUR PERSON: Niedersachsens SPD-Landeschef Stephan Weil (58) ist seit 2013 Ministerpräsident in Niedersachsen. Der frühere hannoversche Oberbürgermeister ist verheiratet und Vater eines Sohnes.