Rassismus-Streit beim TV-Duell - kleine Parteien zanken über Schule

Landtagswahl

Beim TV-Duell der kleinen Parteien vor der Landtagswahl schenken sich die Politiker von FDP, Grünen, AfD und Linken nichts. Bei den Themen Bildung und Flüchtlinge geht es hart zur Sache. Vor allem die AfD-Kandidatin muss einstecken.

Hannover. Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen haben sich die kleinen Parteien bei einem TV-Duell einen teils harten Schlagabtausch geliefert. Vor allem bei der Diskussion über Schulen und Flüchtlinge ging es zur Sache. Die Kandidaten von FDP, Grünen und Linken nahmen am Dienstag im NDR besonders AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth in die Zange. Grünen-Umweltminister Stefan Wenzel etwa warf ihr in der Sendung „rassistische Äußerungen“ vor. Guth wies das zurück.

Moderatorin Susanne Stichler hatte Guth zuvor mit Äußerungen zitiert, wonach Kinder an Schulen mit muslimischen Kleidervorschriften und rituellen Waschungen konfrontiert seien. Guth führte als Beleg dafür jedoch nur Fälle aus anderen Bundesländern an.

„Ich merke nur, dass Sie bei jeder Gelegenheit mit Äußerungen, die strukturell oder symbolisch rassistisch sind, hier versuchen Punkte zu machen“, sagte Grünen-Politiker Wenzel. Guth entgegnete, Schüler hätten das Recht, ohne Beeinflussung durch eine Religion, zur Schule zu gehen. Das habe nichts mit Rassismus zu tun.

Auch die Spitzenkandidatin der Linken, Anja Stoeck, ging die AfD-Politikerin an. Stoeck sprach sich dagegen aus, straffällige Ausländer aus Deutschland abzuschieben. „Wenn jemand hier eine Straftat begeht, dann muss er sie auch hier verbüßen.“ Guth hielt das für falsch: Steuerzahler dürften nicht mit den Haftkosten belastet werden. Wie sie dafür sorgen will, dass Täter in ihren Heimatländern auch tatsächlich eine Strafe verbüßen, machte Guth nicht deutlich. „Das entzieht sich meiner Kenntnis.“

Auch beim Thema Inklusion prallten die unterschiedlichen Positionen aufeinander. Die Grünen wollen wie die SPD Förderschulen für Kinder mit Behinderungen abschaffen und diese stattdessen flächendeckend in reguläre Schulen integrieren. FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner forderte stattdessen „Wahlfreiheit statt Inklusionszwang“. Eltern behinderter Kinder sollten sich aussuchen können, auf welche Schule diese gehen. „Lassen Sie die Eltern das doch entscheiden“, sagte Birkner.

Auch über den Breitbandausbau wurde gestritten. Vor allem auf den Dörfern klagen Menschen immer wieder über schlechten Handyempfang und langsames Internet. Birkner will, dass das Land die Planung für den Breitbandausbau übernimmt. Wenzel sieht die Verantwortung beim Bund und fordert mehr Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern. Guth machte keine konkreten Vorschläge, forderte aber eine Verbesserung: „Es ist wirklich kein Zustand und von daher muss eine Lösung her, wie auch immer sie aussieht.“

Knapp eine Stunde debattierten die Kandidaten im NDR-Studio in Hannover. Ebenfalls am Dienstagabend sollte das TV-Duell zwischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und dem CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann live im NDR übertragen werden.

Nach letzten Umfragen liefern sich SPD und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen. FDP und Grüne liegen je nach Umfrage zwischen 8 und 10 Prozent und wären damit sicher im Landtag. Die AfD kann am Sonntag den Sprung ins Parlament schaffen, die Linke muss um den Einzug zittern. Beide Parteien sind bislang nicht im Landtag vertreten.

Neben einer großen Koalition sind in Niedersachsen ein Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP sowie eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP denkbar. Schafft die Linke den Sprung in den Landtag, könnte auch ein rot-rot-grünes Bündnis auf eine Mehrheit kommen. Die Landeschefs der beiden großen Parteien haben keine dieser Varianten definitiv ausgeschlossen.

Von dpa