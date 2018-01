Zugedröhnt am Raschplatz

Drogen-Autor $ick im ausverkauften Capitol

Ein Leben von Drogen bestimmt. Heute ist $ick clean und hat aus seiner Autobiographie eine Show gemacht.

Hannover. Über die Ihmebrücke vor dem Capitol weht leichter Marihuanaduft. Bis zur Hälfte der Brücke stehen sie: Nachdem im letzten Jahr der Youtuber und Buchautor $ick mit seinem autobiografischen Drogenbericht „Stein, Shore, Papier“ aufgrund des großen Interesses vom 14. Stock des Conti-Hochhauses ins Audimax der Uni ausweichen musste, ist er nun im ausverkauften Capitol.

Ein Phänomen: Gute drei Stunden erzählt $ick seine Geschichte – den Beginn der Drogenkarriere in Hannover zwischen Kröpcke, Raschplatz und Opernplatz, anfangs mit Hilfe eines zwölfjährigen Kumpels, der mit 18 einer der jüngsten Drogentoten Hannovers wurde („Zwölf Jahre alt, noch nicht mal Haare am Sack, da hat er schon mit Drogen zu tun gehabt“). Einbrüche. Dealen („Ich kam mir vor wie der Mac überhaupt, wie ich zum Dealen auf den Raschplatz gelatscht bin“). Abstürze, Gefängnis, Therapie. Und alles wieder von vorne, bis er schaffte, clean zu bleiben.

Berühmtheit erlangte $ick mit einer Videoreihe bei Youtube, in der er seine Geschichte erzählte. 2015 gab es für die Reihe einen Grimme-Online-Award für „Aufklärung ohne moralischen Zeigefinger“, 2016 erschien das passende Buch.

$icks Bühnenshow besteht im wesentlichen aus zwei Elementen: Erzählparts, in denen er Fotos zeigt, von Freunden, von Familie, von Orten, und eine dazu passende Geschichte erzählt. Oder Vorleseparts, in denen er sich an den Tisch in der Mitte Bühne setzt und Passagen aus seinem Buch vorliest.

Interessant ist das, was $ick erzählt allemal: Die Drogenszene im Hannover der 80er Jahre, die kreativen Ideen zur Drogen- und Geldbeschaffung, das tägliche, mit etwas LSD und viel Haschisch durchsetzte Leben in niedersächsischen Gefängnissen. Zwar erzählt $ick die altbekannte Geschichte einer klassischen Drogenkarriere – geht aber immer wieder auch übers persönliche hinaus und berichtet, vor allem in Gefängnispassagen, liebevoll aber nicht wertend von den eigenartig bunten Lebensentwürfen in den dunkleren Ecken der Gesellschaft. Es sind sogar ein paar von $icks alten Hannoveraner Kumpels sind im Publikum, einmal sagt er: „Für ihn möchte einen Applaus haben. Der bemüht sich seit einem halben Jahr, gerade zu gehen.“

In den Erzählpassagen erinnert $icks Duktus dabei leider an einen dieser leicht verstörten Menschen, die einem spätnachts in der Bahn oder frühmorgens in einem Club ihre Lebensgeschichte erzählen, obwohl man sie eigentlich nicht hören will.

$ick bleibt gut gelaunt, verliert sich aber in seinen Erzählpassagen immer mehr in Nebensträngen und manchmal wirren Andeutungen. Da ist einer, der angesichts seiner Vergangenheit sprachlos ist – es aber nicht lassen kann, darüber zu reden. Denn Geschichten hat $ick, das zeigt er in seiner Show im Capitol, mehr als genug.

Von Felix Frieler