Hannover

Diese Truppe im Hippie-Look hat eine enorme Spielfreude. Bereits zehn Minuten vor Show-Beginn zieht sie zu Gitarren singend durch das Foyer des Theaters am Aegi. Mit Kurzversionen von John Lennons „Give Peace a Chance“ bis zu Scott McKenzie’s Blumenkinder-Hit „ San Francisco“ stimmt sie ein auf das niederländische Musiktheater „ Woodstock the Story“.

Und zieht so das Publikum direkt in den Saal hinein, springt auf die Bühne und spielt dort weiter. Dann übernimmt Schauspieler und Regisseur Laurens ten Den das Ruder: Der spielt einen Woodstock-Lichttechniker, der mit viel Witz und Power als Conferencier durch die Bühnenproduktion, die – „Drei Tage in drei Stunden“ – den Spirit und das Lebensgefühl einer ganzen Generation erlebbar machen soll.

Der imaginäre Zeitsprung zu den „Three Days of Love, Peace & Music“ vor 50 Jahren gelingt exzellent. Theaterszenen, Kostümen, Publikums-Interaktionen, Original-Filmausschnitte und -Fotos, Animationen und die fantastische sechsköpfige Live-Band macht für die 600 Zuschauer die Flowerpower-Ära erlebbar.

Mit Schwung wirft der Conferencier Decken, Plastiktüten und Brötchen ins Publikum, begibt sich öfters in die Reihen und erklärt, wie das riesige, friedlich-chaotische Festival so ablief, als großes Manifest gegen Krieg und Rassenkonflikte.

Dazu die Originalbilder und ein Classic-Hits-Feuerwerk – ob von Crosby, Stills & Nash, Sly & The Family Stone, Jefferson Airplane oder Melanie. Sänger und Band brillieren mit originalgetreuem Gesang und Spiel. Sie alle verkörpern die jeweilige Musiker-Persönlichkeit überzeugend. Die Stimmen und Gitarren- und Band-Sounds sind oft faszinierend nah am Original.

Klasse Martin van der Starre als Joe Cocker, mit dessen berühmter Beatles-Version „With a little help from my friends“. Ebenso Sänger und Gitarrist Thomas Meeuwis, der bei The Who den Frontmann Roger Daltrey fesselnd darstellt, und auch Sängerin Muriel te Loo (die „ Janis Joplin der Niederlande“) fasziniert mit „ Mercedes Benz“. Auch die Gitarristen-Stücke werden top dargeboten: Carlos Santana, Alvin Lee (Ten Years After) und Jimi Hendrix, mit „The Star-Spangled Banner“.

Und bei den Zugaben dürfen viele Zuschauer sogar auf der Bühne tanzen. Eine Top-Hommage an die Mutter aller Festivals. Riesenjubel und stehende Ovationen.

Von Christian Seibt