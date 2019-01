Hannover

Ein wenig verträumt schaut sie an der Kamera vorbei. Ist sie traurig? Melancholisch? Gelangweilt oder gebannt? Niemanden lichtete der Fotograf Will Burgdorf (1905 – 1944) so häufig ab, wie seine Muse und spätere Frau Maria. 1944 im Krieg an der Ostfront genlieben wäre das künstlerische Vermächtnis Burgdorfs um ein Haar verloren gegangen. Doch das Theatermuseum zeigt nun die Ausstellung über einen jungen Fotografen, dessen Werk nur fast in Vergessenheit geraten wäre.

In Hannover wird Will Burgdorf 1905 als Sohn eines Kaufmanns geboren. Er wächst in der Voßstraße auf, bevor er Anfang der Zwanziger Jahre nach Dresden geht und dort fotografisch und künstlerisch ausgebildet zu werden. Unter anderem erhält er Privatunterricht bei dem international bekannten Künstler Friedrich Brodauf. In dessen Haus lernt er auch die fünf Jahre ältere Maria Wolff kennen. 1927 heiraten die beiden in Dresden,

Noch im selben Jahr kehren beide nach Hannover zurück. Das Gesicht mit den großen Augen, in das man alles und nichts hineininterpretieren kann, wird ab da das Lieblingsmotiv von Burgdorf. Doch in seinem Atelier in der Harnischstraße lichtet er nicht nur sie ab, sondern auch sich selbst, fertigt Porträtaufnahmen in Auftragsarbeit an und fotografiert nebenbei noch die Avantgarde der hannoverschen Kunst- und Kulturszene. Ein breites Portfolio und ein Gespür für die passende Inszenierung – das zeichnete Will Burgdorf aus.

Ende der Zwanziger Jahre hat sich Burgdorf als fester Bestandteil von Hannovers Künstlerszene etabliert. Der gerade einmal 24-Jährige fotografiert bedeutende Vertreter des Ausdruckstanzes dieser Zeit wie Harald Kreutzberg, Mary Wigman, Yvonne Georgi oder Gret Palucca. Auch seine Frau Maria teilt die Begeisterung für die Szene. Sie ist anthroposophisch verlangt, lebt vegetarisch – das färbt nicht nur auf Will ab, sondern inspiriert ihn auch.

Neben den Künstlerfotografien erstellt Burgdorf in den Dreißiger Jahren auch eine Menge Porträtaufnahmen, teilsweise von ganz normalen Menschen, teilweise auf von Prominenten. So haben sich beispielsweise Theodor Lessing und Kurt Schwitters von Burgdorf ablichten lassen.

Mit dem Krieg wurde Will Burgdorf 1942 in die Wehrmacht eingezogen, 1944 fiel er, irgendwo in der Nähe von Mogilew in Weißrussland. Jahrzehntelang blieben seine Arbeiten unentdeckt, wurden zerstreut und sogar – aufgrund der vermeintlich Unbekanntheit des Fotografen – über Ebay verkauft. Nun konnte das Theatermuseum über einen Sammler an eine große Menge an Fotografien Burgdorfs gelangen. Die Ausstellung ist noch bis zum 17. März zu sehen.

Von Janik Marx