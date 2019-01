Takis Würger (33) ist Schriftsteller und Redakteur beim „Spiegel“. Sein Debütroman „Der Club“ aus dem Jahr 2017 war ein Bestseller, ist auf die Theaterbühne gebracht worden und wird zurzeit verfilmt. Der Roman erzählt von Sex und Verbrechen im noblen Pitt Club an der britischen Universität Cambridge – es ist eine Kriminal- und Liebesgeschichte. Für den Roman erhielt Würger den Debütpreis der Lit.Cologne.

Der neue Roman „ Stella“ ist gerade im Hanser-Verlag erschienen und hat bereits vor Erscheinen die Übersetzungslizenzen in neun Länder verkauft.

Für den „Spiegel“ berichtete Würger aus Afghanistan, Clausnitz, Belize und dem Irak, wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Der 33-Jährige studierte Ideengeschichte an der Cambridge University, brach sein Studium jedoch nach einem Jahr ab. In seiner Freizeit boxt er und backt mit an Wahnsinn grenzender Leidenschaft Pfannkuchen. Würger ist am Deister in Niedersachsen aufgewachsen und lebt in Berlin-Kreuzberg.

Demnächst geht der Autor auf große Lesereise – auch in den USA. In Deutschland ist er unter anderem in folgenden Städten zu sehen: Hamburg (14.1.), Lüneburg (16.1.), Hannover (21.1.), Hildesheim (4.2.), Braunschweig (5.2.), Barsinghausen (6.2.), Berlin (11.2.) und Leipzig (21.3.).