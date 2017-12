Wie hat “Star Wars“ Ihr Leben verändert?

Ab nächster Woche schwingt sie wieder das Lichtschwert: Daisy Ridley als Rey mit Roboter BB-8 in “Star Wars: The Force Awakens“ aus dem Jahr 2015.

Zur Person: Daisy Ridley

Schon ihr erster Auftritt in der “Galaxy, far, far away“ ist verwegen. Daisy Ridley sieht aus wie Lawrence von Arabien im All. Sie kraucht in den Eingeweiden eines gestrandeten Sternenzerstörers herum, eines gigantischen Leviathans aus Stahl, seilt sich aus schwindelerregender Höhe ab, surft dann auf einem herausgerissenen Schott eine Düne hinab und saust mit einem Gleitbike über die Wüstenoberfläche des Planeten Jakku. Ridley ist in der “Star Wars“-Welt eine Schrottsammlerin, ein Mädchen, ganz unten, das sich sein täglich Brot mit dem Verkauf von Fundstücken verdient. Aber natürlich ist sie mehr, die Schlüsselfigur der dritten “Star Wars“-Trilogie, darauf lässt das sorgenvolle Zögern von Han Solo schließen, als sie ihm ihren Namen sagt: Rey – das klingt nach einem Lichtstrahl, den diese Welt braucht, denn das Imperium schlägt mal wieder zurück.

Daisy heißt Gänseblümchen (ihre Schwestern heißen Kika Rose und Poppy Sophia), aber Daisy Ridley spielt nicht nur eine weitere hübsch anzusehende semipassive Fantasy-“Blume“. Klar, auch Padmé Amidala (Natalie Portman) und Leia Organa (Carrie Fisher) hatten ihre Action-Momente in ihrer jeweiligen “Star Wars“-Trilogie. Aber mit “Star Wars: Das Erwachen der Macht“ zog 2015 Frauenpower ein. Rey schwingt das Lichtschwert ritterlich. Sie zerdeppert erst mal den halben Schrotthandel, als sie den lange stillgelegten Millennium-Falken in Startposition bringt. Aber dann fliegt sie ihn so dreist, als wäre er schon immer ihr Raumschiff gewesen.

Daisy Ridley tut alles, wovon Millionen Kinder nunmehr dreier Generationen schon immer geträumt haben: in George Lucas’ Universum leben und an der Seite mythischer Helden für den Sieg des Guten kämpfen. Sie ist es auch, die am Ende des ersten Films dessen große Aufgabe löst: Sie findet den verschwundenen Luke Skywalker, überreicht ihm sein Lichtschwert, um ihn in den bewaffneten Widerstand gegen die neu erwachte “dunkle Seite der Macht“ einzubinden.

Die Besetzung kam nicht aus dem Nichts, Daisy Isobel Jazz Ridley, geboren am 10. April 1992 in Westminster, hatte Eindruck gemacht in Serien, Kurzfilmen und dem originellen Horrorfilm “Scrawl“ (2015). Sie ist auch nicht die Erste mit Bühnenblut in der Familie, ihr Großonkel ist der 1988 verstorbene Schauspieler und Dramatiker Arnold Ridley, der als Private Godfrey in den neun Staffeln der BBC-Comedyserie “Dad’s Army“ (eine Gruppe Kriegsfreiwilliger plant im Zweiten Weltkrieg die Invasion Nazi-Deutschlands) zu den britischen TV-Legenden zählt.

Ridley besuchte die Tring Park School für darstellende Künste in Hertfordshire, die sie mit 18 Jahren abschloss. Neben Schauspiel umfasst ihr Repertoire Ballett und Tanz. Und dass sie auch singen kann, bewies die Frau mit dem Jazz im Namen an der Seite von Anne Hathaway und Barbra Streisand. Das Trio sang zusammen “At the Ballet“ aus “A Chorus Line“.

A star is born: “Star Wars“ hat Ridleys Karriere richtig losgetreten. Sie spielte in “Mord im Orient-Express“, ist in Claire McCarthys “Ophelia“ 2018 nicht die übliche traurige Hamlet-Geliebte und wird im jüngst angekündigten Filmprojekt “A Woman of No Importance“ die amerikanische Weltkriegsagentin Virginia Hall spielen. Es geht immer um Charakter, nie um Sexappeal.

Eine vierte “Star Wars“-Trilogie wurde kürzlich angekündigt, die in einer anderen Zeit mit anderen Helden spielen soll. Daisy Ridley verkündete entsprechend, dass sie sich nach dem neunten Film 2019 aus dem Franchise verabschieden werde. Aber – siehe Luke, Leia und Han Solo – wir haben es mit einer Galaxis zu tun, in der man sich wiedersieht. Bis es so weit ist, können die nächsten Fangenerationen mit ihr spielen. Es gibt Daisy Ridley alias Rey als Action- und als Lego-Figur.