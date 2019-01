Hannover

Wie kann man eine biblische Geschichte wie den Turmbau den Babel und seine Botschaft kindgerecht aufbereiten? „Babbel“ von der Jungen Oper zeigt, wie es geht.

Das Mädchen Babbel ( Marlene Gaßner) entdeckt in ihrem Kinderzimmer ein altes Buch. Darin geht es um einen König, der den höchsten Turm der Welt bauen will: „Der König sah die Sterne und verliebte sich in ihren Glanz“, heißt es im Ballhof zwei vor etwa 80 Zuschauern, darunter 30 Kinder. Und schon blättert Babbel: Die Bühne ist ein überdimensionales Buch, das immer den passenden Kontext liefert.

Material und Arbeitskräfte braucht der (wie alle Figuren im Stück von Gaßner gespielte) König für seinen Turmbau. Also lässt er im Handumdrehen einen Flusslauf ausbaggern, um Lehm zu gewinnen, und animiert die Zuschauer, ihm doch bei der Produktion der Lehmziegel behilflich zu sein: „Reißen, gießen, matschen, klatschen, trocknen“ – inklusive Mini-Choreografie mit dem Publikum. Dazwischen singt Gaßner immer wieder mit ihrer klaren Altstimme.

Allmählich wird die Schattenseite des hochmütigen Projekts sichtbar: Die am Fluss lebenden Tiere werden vertrieben, „die Natur ist unruhig“, erfährt Babbel. „Warum soll die Natur darunter leiden und warum sollen Menschen dafür Tag und Nacht schuften?“

Geschickt stellt das Stück die Verbindung von ehrgeizigen Bauprojekten und der Zerstörung der Natur gegenüber. Das Teichhuhn kann nicht mehr nisten, der Frosch ist aus dem Schilf vertrieben worden, und die Schildkröte überlegt schon, in eine WG zu ziehen. Selbst Ziegel Zacharias wäre lieber wieder Schlamm: „Wir Ziegelsteine bekommen ganz schön Druck von oben.“ Diese Wortwitze gefallen auch den erwachsenen Zuschauern.

Schließlich wird Gott der Turm zu hoch. Doch das Bauwerk soll nicht zerstört werden. Stattdessen verwirrt Gott die Sprache der Menschen so sehr, dass sie nie wieder in der Lage sein sollen, einen ähnlich hohen Turm zu bauen. Und am Ende merkt sogar der König beim Blick in die Sterne: Man muss nicht alles Schöne besitzen. Es kann auch genügen, es einfach aus der Ferne zu bewundern.

Bis 21. Mai wird „Babbel“ (für Kinder ab fünf Jahren) noch achtmal im Ballhof zwei gezeigt. Die nächste Vorstellung ist bereits heute ab 10.30 Uhr. Karten kosten 18 Euro.

Von Janik Marx