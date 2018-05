Otfried Preußler wurde am 20. Oktober 1923 in Reichenberg in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren. Er schöpfte in seinen Werken aus dem Geschichtenschatz seiner böhmischen Heimat. Die heimelige Atmosphäre aus tiefen Wäldern, abgenutzten Kaffeemühlen und Herdfeuern durchzieht sein Werk. Hotzenplotz ist der Name einer Stadt in Mähren, deren merkwürdiger Klang ihn als Jugendlichen faszinierte. Der erste Band über den Räuber gleichen Namens erschien 1962. Weitere bekannte Werke Preußlers sind „Die kleine Hexe“ und „Das kleine Gespenst“.