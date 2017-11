Weshalb Philip Pullmans Romanwelt der Fantasystoff der Stunde ist

„Über den wilden Fluss“: Fortsetzung nach 17 Jahren

Der Fantasystoff der Stunde: Stephen Hawking, J. R. R. Tolkien, Jostein Gaarder und Friedrich Nietzsche: Sie alle haben Pate gestanden bei der lang erwarteten Fortsetzung von Philip Pullmans Trilogie „His Dark Materials.“

Oxford. Man stelle sich eine Welt vor, in der die Menschen ihre Seele in Tiergestalt mit sich herumtragen. Wer einem Mann mit einer Hyäne begegnet, sollte sich vorsehen. Bis zur Pubertät wechseln die „Dæmon“ genannten Tiere ihre Gestalt, bis sich das Wesen des dazugehörigen Menschen gefestigt hat. Krallenaffe, Baummarder oder Distelfink: Der britische Autor Philip Pullman hat Charakterbeschreibung neu gedacht. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass seine Trilogie „His Dark Materials“ zu den besten fantastischen Stoffen der Welt gehört. Rund 20 Millionen Mal wurden die Bände „Der Goldene Kompass“, „Das magische Messer“ und „Das Bernstein-Teleskop“ weltweit verkauft und in 40 Sprachen übersetzt. Jetzt ist nach 17 Jahren ein neuer Roman aus diesem Kosmos erschienen.

Lyra ist im neuen Roman noch ein Baby

Pullmans neue Reihe funktioniert nach dem Star-Wars-Prinzip: Der nun vorliegende Band „Über den wilden Fluss“ führt zunächst zehn Jahre in die Vergangenheit. Lyra, die spätere Protagonistin, ist hier noch ein Baby. Erzählt wird die Geschichte des wissbegierigen Pubbesitzersohnes Malcolm, der Lyra mit seinem Kanu vor einer Flut biblischen Ausmaßes rettet. Die späteren Bände – ein weiterer soll bereits fast fertig sein – springen dann 20 Jahre in die Zukunft und zeigen Lyra als junge Erwachsene.

Die „Zeit“ bezeichnete Pullman gerade als den wichtigsten Kinderbuchautor der letzten 100 Jahre. Selbst der Superlativ greift noch zu kurz: Der 71-Jährige gehört zu den wenigen Autoren, die generationsübergreifend gelesen werden. Junge Leser identifizieren sich mit der Coming-of-Age-Thematik, Erwachsene erfreuen sich an Anspielungen auf die Geistesgeschichte. So liest Malcolm in dem Buch „Eine kurze Geschichte der Zeit“, Autor ist bekanntlich der Physiker Stephen Hawking. Der alte Streit zwischen Wissenschaft und Religion ist das zentrale Thema des Autors, der sein Werk als Gegenentwurf zu den christlich geprägten Chroniken von Narnia von C. S. Lewis versteht. So fragt Malcolm eine der gutmütigen Nonnen, denen er mit Botengängen hilft: „Wie kann es sein, dass Gott die Erde in sieben Tagen erschaffen hat, wenn Fossile doch auf eine viel längere Zeit hindeuten?“ Die Antwort: „Die Tage waren damals eben sehr viel länger.“ Der ehemalige Oxford-Literaturdozent bereitet hier ähnlich wie Jostein Gaarder in „Sofies Welt“ Existenzielles anschaulich auf.