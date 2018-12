Hannover

Das eine Lied ist so frisch, erst am Nachmittag fertig geworden – „wenn es Kekse wären, man dürfte sie noch nicht essen“, scherzt Oliver Perau alias Juliano Rossi. Dann singt er „When I’m thinking of Christmas“, und allüberall auf den Pavillon-Sitzen sieht man glückliche Mienen blitzen.

Juliano Rossi und die Lutz Krajenski Bigband spielen ihr Weihnachtskonzert, alle Jahre wieder, zum zehnten Mal schon. Es gibt festliche und andere Lieder, „Jingle Bells“ und „Driving home for Christmas“ ebenso wie „Leaving on a Jetplane“ und ein traumhaftes „Mr Bojangles“, Elvis und Manfred Krug. Bei der Anmoderation der Würdigung seines Helden stockt Perau glatt die Stimme. Wenn es um Weihnachten geht, darf es ruhig mal ein wenig an rührend werden.

Aber nicht zu sehr. Ein Rocker und Romantiker, das ist der Terry-Hoax-Frontmann auch als eleganter Crooner Herr Rossi. Er tobt sich aus bei „Shake Shake Shake“ von Sammy Davis Jr. und lädt mit typischen Geräuschen zum Musikerraten – „du-dub“, der Udo, da braucht’s nicht viel.

Dönekens und großes Können: Eine Bach-Fuge hat Krajenski mit gleich fünf Weihnachtsliedern – gleichzeitig! – zu einem Gesamtkunstwerk gefügt, von „White Christmas“ zu „Last Christmas“. Er hat sich selber eine neue Orgel geschenkt und singt mit Publikumschor seiner Frau Anna ein Geburtstag. Da wird der Pavillon Schauplatz einer einzigen großen Familienfeier. Weihnachten ohne Juliano Rossi und Lutz Krajenski – das ist in Hannover kaum mehr denkbar.

Von Stefan Gohlisch