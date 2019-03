Hannover

Wie reagiert das Theater auf die diverse Gesellschaft? Damit beschäftigte sich ein Forum des Staatstheaters. Barbara Kantel, Leiterin des Jungen Schauspiels, erklärt, warum.

Worum ging es Ihnen bei dem Forum?

Zum einen wollten wir unbedingt bestehende Arbeiten von zugewanderten Künstlerinnen und Künstlern zeigen. Zum anderen ging es um eine Standortbestimmung. Dafür hatten wir zwei Panels. Beim ersten haben vier aus Syrien stammende Künstler auf dem Podium ihre Erfahrungen beschrieben: Wie nimmt man sie wahr – als Künstler oder als Geflüchtete? Letzteres sind sie zum großen Teil gar nicht. Natürlich definieren sich diese Künstler auch als politische Menschen, die damals die Revolution in Syrien unterstützt haben und sich deswegen verabschiedet haben aus dem Land.

Aber das macht sie immer noch eher zu politischen Künstlern als zu politischen Flüchtlingen?

Genau. Es waren Personen aus verschiedenen Professionen da, Autoren, Regisseure, Schauspieler ... Natürlich haben sie jeweils unterschiedliche Knackpunkte, wenn es darum geht, im deutschen Theatersystem Fuß zu fassen, weil Schauspieler zum Beispiel ganz anders mit der Sprache konfrontiert sind als Regisseure. Als Autor muss ich einen guten Übersetzer finden, damit mich überhaupt die Verlage wahrnehmen. Der Frust ist groß.

Und das zweite Panel?

Da ging es um die Frage: Wie reagiert das System Theater mit all seinen Arbeitsfeldern auf die Anforderung, diverser zu werden? Da saßen Vertreterinnen vom Theater, von Verlagen, von der Schauspielschule, von der freien Szene auf dem Podium. Überall werden kleine Schritte gemacht, und überall muss man sich der Frage stellen: Inwiefern ist das System weiß? Stichwort „White Privilege“.

Worum geht es?

Letztlich um die Machtfrage: Diversität ist das eine, Intersektionalität das andere.

Die Überschneidung verschiedener Formen der Diskriminierung ...

Natürlich sind weiße Frauen auch schon benachteiligt im Theater, was derzeit sehr wahrnehmbar ist in der öffentlichen Diskussion. Und dennoch haben die einen anderen Stellenwert, als ihn eine queere, farbige Theaterfrau hätte.

In der öffentlichen Diskussion wird oft so getan, als würde Teilhabe etwas wegnehmen. Was gibt sie uns denn hinzu?

In der Diskussion um Diversität und Internationalität geht es natürlich auch um Teilhabe, die vor allem die Frage des Publikums betrifft, aber es geht vor allem auch um die Begegnung mit künstlerischen Impulsen von Künstlern und Künstlerinnen, die aus anderen kulturellen Erfahrungsräumen zu uns kommen.

Wurden Lösungswege deutlich?

Ja, durchaus. Zum Beispiel die Marburger Intendantinnen, die klar sagen: Wir wollten diese Macht, damit wir etwas ändern können. Und die ein – für deutsche Verhältnisse – sehr diverses Ensemble aufgestellt haben. Und es gibt auch eine Wahrnehmung der Klippen des Labels, dass, wenn man PoCs (People of Colour, d.Red.) einlädt oder zugewanderte Regisseure, sofort gefragt wird: Sind die jetzt da, weil sie Migrationsgeschichte haben, oder sind sie da, weil sie gut sind? Und wir haben auch über Quoten geredet.

Ihre Einschätzung: Braucht es die?

Ich persönlich meine: ja.

Wofür zum Beispiel Quoten? Wahrscheinlich nicht nur eine Frauenquote?

Nein, ich meine auch PoCs. Genauso wie bei der Frauenquote immer wieder ausgiebig auf den damit verbundenen angeblichen Qualitätsverlust hingewiesen wurde, passiert das jetzt auch in allen intersektionalen Bereichen. Vielleicht muss man das eine Weile durchhalten, damit das Bewusstsein folgt.

Wie steht denn Hannover da? Das Ensemble besteht schon mal größtenteils aus weißen Männern.

Es ist eigentlich ein komplettes Cis-Ensemble.

Ein was?

Heterosexuell, weiß, mit einigen Ausnahmen natürlich. Umso mehr schätze ich natürlich Ole Walburgs Votum für das Forum. Er hatte zu Beginn seiner Intendanz ein durchaus diverser aufgestelltes Ensemble, dass sich nach und nach aus mir unbekannten Gründen homogenisiert hat.

Es gab immer Inszenierungen, die mit den klassischen Zuweisungen gebrochen haben: ein ausschließlich weiblich besetzter Shakespeare, ein weißer Othello, ein weiblicher Arturo Ui ...

Inhaltlich versuchen wir alle, uns damit auseinanderzusetzen. Es ändert aber nichts an den Machtverhältnissen im Theater. Noch erzählen wir vor allem über die anderen, aber Künstler mit Migrationsgeschichte befinden sich immer noch nicht in Leitungsfunktionen. Aber es gibt Bewegung. Es gibt Theater, die personell etwas ändern wollen. Es gibt Bestrebungen in den Theaterverlagen. Der Suhrkamp Theaterverlag, einst eine totale Männerdomäne, ist inzwischen komplett weiblich besetzt und arbeitet mit vielen migrantischen Autorinnen. Was fehlt, sind Leute, die Probeübersetzungen machen könnten für Autoren aus dem arabischen Raum zum Beispiel. Da ist Nachholbedarf – aber es ist auch ein ganz konkreter Schritt.

Sieht es in der freien Szene besser aus?

Nicht viel besser; das hat jedenfalls Ulrike Seybold als deren Vertreterin auf dem Panel gesagt. Natürlich sind die freien Theater damals entstanden, um sich anders zu positionieren. Da ist auch vieles geschehen, aber wenn man sich die personelle Zusammensetzung der freien Szene ansieht, gibt es da keinen Unterschied – mit der zusätzlichen Schwierigkeit, dass man dort noch weniger sagen kann: „Dann schaffen wir halt eine weitere Position!“

Was ist zu tun?

Es gibt in dieser ganzen Debatte die vier Ps: Personal, Programm, Partner und Publikum. Natürlich gibt es Unterschiede im Publikum. Aber ich als jemand, der mit jungem Publikum arbeitet, kann nur sagen: Unser Publikum ist doch viel weiter. Die sind doch schon viel selbstverständlicher divers als das, was sie auf der Bühne sehen. Das wurde auch von der Leiterin der Theaterakademie Hamburg beschrieben, die jetzt einen weiteren Studiengang etablieren wird, der sich an Theaterlehrer richtet und macht, was im Fußball schon ganz verbreitet ist, nämlich nach Talenten sucht. Und zwar nach Talenten jenseits von Hautfarbe und Herkunft. Verbunden auch mit der Selbstverpflichtung: Wir müssen auch in der Auswahl unserer Studierender viel diverser werden. Nur so können Theater Ensembles aufstellen, die anders sind als im Moment. Das ist wie eine Kettenreaktion, bei der wir unten ansetzen müssen.

Sonja Anders, die kommende Intendantin scheint das ja vorzuhaben.

Genau. Da geht um alle vier Ps.

Müssen Staatstheater nicht aufpassen, dass es irgendwann nicht nur Stücke gibt, die Positionsbestimmungen sind?

Jedes Programm – und gibt es sich auch noch so unpolitisch – ist eine Positionierung, nämlich die, dass alles so bleiben soll, wie es ist.

Und das soll es natürlich nicht.

Es darf nicht so bleiben, wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt. Immerhin haben wir den Auftrag, Theater für alle zu machen. Davon sind wir meilenweit entfernt. Aber wir tun unser Bestes.

Von Stefan Gohlisch