Berlin

Es ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien, doch noch lange vor „Orange is the New Black“ saß bereits Katy Karrenbauer in der deutschen Serie „Hinter Gittern“. Die Schauspielerin, die auch durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp bekannt ist, wirbt nun in einem Trailer für die gerade gestartete neue Staffel von „Orange is the New Black“. Darin bewirbt sie sich als Wärterin im Gefängnis. „Irgendwelche Vorstrafen?“, fragt die Personalfrau beim Vorstellungsgespräch – ein ironischer Verweis auf das lange Vorstrafenregister der lesbischen Bankräuberin Christine Walter alias Walter, die Karrenbauer in „Hinter Gittern“ zwischen 1997 und 2007 verkörperte.

„Walter“ phantasiert im neuen Trailer von den heißen Häftlinginnen – bis Piper Chapman, die Hauptfigur der Netflixserie, an ihr vorbeigeht und den Traum platzen lässt. Mit Walters Ausruf „Fucking Piper“ endet der Clip.

Das Video ist ein Beispiel für das geschickte länderorientierte Marketing der Streamingplattform, das etwa auch Serien in verschiedenen Ländern produzieren lässt.

Von Nina May/RND