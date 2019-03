Hannover

Der Titel gibt dann schon die Grundstimmung vor: „As Life travels on“. Das kann man für sich so stehen lassen und macht schon Sinn. Bei Dahn schwingt immer Musik mit. Wenn man weiß, dass das von Rockabilly-Mann Eddie Cochran ist, bekommt die Kunst schon einen ganz anderen Rhythmus.

Kunst, Malerei und Musik – bei Walter Dahn, Documenta-Teilnehmer und lange Jahre Kunstprofessor in Braunschweig, ergibt der Dreisatz ein überzeugendes Ergebnis.

Die Werke bekommen eine besondere Tiefe und ticken in jedem Betrachter etwas anderes an. Wie das Bild vom Vietnam-Soldaten – dieser Zeitsprung gehört zu den neuesten Dahn-Arbeiten und belegt seine ungeschmälerte Schöpfungsfreude. Der Kenner kann darauf ein faszinierendes Spiel aus prägender Geschichte und ebensolcher Musik (Anspielungen auf Plattencover von den Sexpistols und The Smiths) ausmachen.

Dahn verbindet nicht nur auf seinen Bildern unvereinbare Dinge („ Anne Frank wehrt sich“ zeigt eine Kung-Fu-Kämpferin in Verbindung mit einem Neil-Young-Cover), sondern auch in seinen Skulpturen – wenn da eine vertrocknete Artischoke mit Kopfhörern versehen in einen surrealistische Natur-Walkman verwandelt wird.

In einem Raum versammelt sich Walter Dahns frühe, „wilde“ Malerei – da sieht man, was die deutsche Kunstszene am Anfang der Achtziger bewegt hat. Heute wirkt das ein wenig wie ein vor Jahren geschätzter Lieblingssong – den hört man auch gerne mal wieder, und stellt fest: Er rockt noch.

NP-Interview: Seine wichtigste Platte

Zuerst wirkt er immer ein bisschen sperrig, aber wenn es um Musik geht, taut Walter Dahn (64) auf – und erweist sich als Kenner auch der ganz gegenwärtigen Sounds.

Herr Dahn, hören sie Rockmusik, wenn Sie malen?

Früher war das mehr. Jetzt nur noch manchmal, ich male ja nicht mehr soviel. Aber Musik ist ganz wichtig, kann Stimmungen mit herstellen. Und manchmal höre ich mehr Musik als ich Kunst mache. Ich darf das ja, ich bin alt genug.

Ihre Kunst erzeugt ja auch Klänge im Kopf des Betrachter?

Das wäre zumindest schön. Was ich aber auf keinen Fall will, ist Songs in irgendeiner Weise zu illustrieren. Ich bin allerdings schon sehr fasziniert und beeinflusst von den Techniken der Plattenindustrie – was Cover, Flyer und Poster betrifft.

Was ist ihre wichtigste Platte?

Schon sehr viele, ich würde nie eine Hitparade daraus machen wollen. Aber wenn es eine sein soll: Meine erste war von The Who „A quick one“ von 1966. Dann natürlich die nachfolgenden Singles wie „My Generation“.

Haben Sie die alle noch?

Aber ja.

Wie viele Platten besitzen Sie?

Ach, da ist immer viel verschenkt und getauscht worden. Bei mir ist auch mal eingebrochen und viel Vinyl geklaut worden. Heute sind es so um die 2000.

Klassik?

Auch. Früher habe ich viel Glenn Gould gehört, heute auch Gustav Mahler und Gustav Holst, dessen „Planenten“ sind zum Abheben.

Wie sind Sie in der Gegenwart unterwegs?

Sehr. Es gibt ja diese Leute, die mit 30 und 40 stoppen, aktuelle Musik zu hören, und dann immer sagen, wenn sie die alten Stücke bekommen, das ist „meine“ Zeit, „unsere“ Musik. So ein Quatsch. Ich habe immer weitergemacht, weil ich neugierig auf Innovationen bin.

Was soll man von den heutigen Sachen hören?

Manches haut mich dann um wie Wooden Ships aus San Francisco oder Moon Duo aus Portland, Yeti Lane aus Frankreich.

Sich solche Infos weltweit und aktuell zu beschaffen, funktioniert ja nur mit streamen?

Klar, ich habe verschiedene eigene Playlists angelegt. Die kann jeder anklicken. ( Walter Dahn macht seinen Laptop auf) Alles gut geordnet und öffentlich. Da gibt es dann „Velvet Love“, alles, was irgendwie mit Velvet Underground zu tun hat. Oder die „One Hit Wonders“. Oder hier die Liste „Just the Girls“ mit Sängerinnen, die war mal neun Stunden – die habe ich reduziert.

Wenn Sie jungen Künstlern eine Platte empfehlen müssten, was richtig Gutes von früher?

Schwierig. Ich will es mal so sagen. An der Hochschule hatte ich mit jüngere Menschen zu tun, alle zwischen 20 und 30. Die haben mir ein Hip-Hop-Stück vorgespielt. Mit einem Sample von Isaac Hayes. Dann hatte ich ihnen das Original mitgebracht von „Black Moses“, die waren platt. So funktioniert Austausch.

Von Henning Queren