Hannover

Die Hammondorgel steht bereit, ein Schlagzeug, ein paar Mikrofone und die Verstärker, und das war es schon. Vor der kargen Bühne im Capitol allerdings jubeln die Fans schon ungeduldig. Punkt neun Uhr gehen die Lichter aus, „Hello, hello“ schallt es aus den Boxen, Melissa Etheridge ist in Hannover angekommen.

„No Souvenirs“ heißt ihr Eröffnungssong; die wahren Fans singen sofort mit. Etheridges Stimme ist bekannt heiser, dabei aber kräftig und attraktiv, eine Röhre, kaum gealtert, sie klingt noch immer so wie früher. Auch der Ton im Club ist gut, klar und sauber, wenn auch vielleicht zu Beginn ein wenig leise. Nun, es bleibt bei der spartanischen Instrumentierung, kein Problem, nur das lieb- und schmucklose Bühnenbild wird der Grammy- und Oskar-Preisträgerin nicht gerecht.

Amerikanische Professionalität und Laissez-faire treffen auf deutsche Loyalität: Das Capitol ist ausverkauft, 1600 treue Fans schmachten und sind mehr als aufgeregt. Die 57-jährige Musikerin besitzt Glaubwürdigkeit und hat etwas zu sagen. Von Verzweiflung singt sie in „Let Me Go“ - „Lass mich gehen“, aber auch vom Flehen und Sehnen: „I Want to Come Over“. Keine Graustufen, klare Aussagen. Szenen-Jubel und Roadhouse-Atmosphäre an der Ihme.

Etheridge spielt die erste Gitarre, zupft auf einer Zwölfsaitigen und beherrscht kernige Licks, die Band liefert die transparenten Harmonien dazu. Es ist nicht nur Frauenmusik, aber eben auch. Die bekennend Homosexuelle nutzt ihre Kunst. Sie erzählt stolz von ihrem Coming Out; das war „1994 – hey, I’m gay!“, erzählt vom Mut, den es braucht, und der Kraft, die es kostet. Das feiert hier jeder.

Und sie ist dankbar, für ihre Fans da zu sein. Melissa Etheridge ist sich ihres Vorbild-Charakters bewusst, die Zuhörer hängen an ihr. Die Musiker der sehr guten Band, Max an Keyboards und Gitarre, Schlagzeuger Eric und David am Bass sind leider dabei nicht mehr als Statisten. Sie grooven und halten sich dezent im Hintergrund. Mainstream-Songs, Erwachsenenmusik – Medium-Dampf.

Ein Fuchsschwanz hängt an ihrer goldenen Akustikgitarre, und wie es aussieht, eine Hasenpfote an der E-Gitarre. Tour-Talismane, vielleicht nicht ohne Grund: Sie redet von ihrem „Cancer“, dem Krebs, den sie besiegt hat, seit 15 Jahren ist sie „free“, nicht nur für diese Nachricht wird sie gefeiert.

Ihr Vater fuhr sie als junges Mädchen zu ihren Auftritten, das erzeugt schöne Bilder, wenn die 57-jährige Musikerin von ihrer Jugend erzählt. Das Konzert wird immer besser, lauter und energievoller. „Bring me some Water“ und „Like the Way I do“; was sie macht, das macht ihr Spaß, das sieht man der Rock-Ikone an: zwei Stunden gute Musik – viel Beifall für die Etheridge.

Von Kai Schiering