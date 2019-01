Hannover

Wie wirken sich Repression und Krieg auf Kunst und Theater aus? Warum verlassen Künstler aus dem arabischen Raum ihre Heimatländer und wie verarbeiten sie ihre Erfahrungen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Schauspielhaus-Dramaturgin Rania Mleihi in der neuen Gesprächsreihe „ Arabesque“.

Jetzt startete das Programm im Cumberland mit dem Theaterwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer Ali Souleman, der erst in Oxford studierte und später jahrelang an der Theaterhochschule Damaskus dozierte. Mleihi war damals eine seiner Studentinnen.

Souleman setzte sich während seiner Zeit in Damaskus stets für interkulturellen Austausch und neue Perspektiven für das syrische Theater ein – auch in Zeiten des Bürgerkrieges: „Wir haben versucht, einen literarischen Fluchtweg aus der Katastrophe Syriens zu finden.“

Souleman suchte in westlicher Literatur und wurde bei Shakespeares „Hamlet“ fündig: „Wir haben uns gefragt, wie wir dieses Stück vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs interpretieren könnten.“ So ginge es auch bei Shakespeare um einen Krieg, dessen Konsequenzen die Protagonisten auf sehr persönlicher Ebene erleben – wie tausende Syrer in den vergangenen Jahren.

In den Gesprächspausen gaben die aus Syrien stammenden Ahed Nofal an der Oud und Hadi Andywi mit Percussions der Veranstaltung einen passenden, traditionellen musikalischen Rahmen.

Vier Termine folgen noch in der Reihe „ Arabesque“, jeweils am ersten Montag des Monats. Am 4. Februar ist die syrische Künstlerin und Regisseurin Sulafa Hijazi zu Gast im Cumberland. Am 4. März kommt der im Libanon geborene Theaterregisseur Rabih Mroué nach Hannover.

Von Janik Marx