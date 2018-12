Hannover

Ein kahler Weihnachtsbaum. Ein Ohrensessel, eine Stehlampe. Vier Mikrofone. Noch bevor die erste Note von „Vocaldente“ gesungen wird, wuseln die fünf Sänger über die Bühne, schmücken den Baum oder beäugen das Baumschmückgeschehen und legen Berge von Geschenke unter die Tanne, deren Lichter, begleitet von einem „Aww!“, angeknipst werden. So eröffnet das Quintett aus Hannover sein Weihnachtsprogramm „Frohe V-eihnachten“ im Theater am Aegi.

Ganz zart, mit tiefem Gebrumme des Basses laden die ehemaligen Mitglieder des Knabenchors Hannover und Studenten der Hochschule für Musik und Theater mit „The Christmas Song“ auf eine 90-minütige weihnachtliche Weltreise ein. „Willkommen in unserer kleinen Männer-WG!“ begrüßt Tenor Tobias „Tobek“ Kiel die 450 Weihnachtsliedhungrigen Zuschauer und Zuhörer. „Der Countdown läuft – wir sind jetzt einstellig!“, panikt Kiel, meint die verbleibenden Tage zum Fest und thematisiert immer wieder den Stress, die Panik, die Schweißperlen auf der Stirn so kurz vorher.

Vocaldente lassen musikalisch den Globus kreisen und machen Halt in Frankreich, auf den Philippinen, in Schweden und Norwegen, wo das Fest mehr nach „ Herr der Ringe“ statt nach Weihnachten klingt. Es geht um Elfen, Ratten und andere Wesen, eingewickelt in die Melodie von „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“. „Jingle Bells“ – inklusive russischer Strophe – darf ebenso wenig fehlen wie Seals „Kiss From a Rose“. Immer mehr Elemente der Songs landen als Requisit am Weihnachtsbaum am Bühnenrand. Und wer dieses Jahr noch nicht „gewhamt“ wurde, muss nun dran glauben: die Darbietung des Klassikers „Alle Jahre wieder“ geht verschmitzt in ein „Last Christmas“- und „Jingle Bells Rock“-Medley über. Grienen und Kichern im Publikum.

Vocaldente können aber auch Lyrik – Bass Tobias Pasternack liest mit tiefer, sonorer und perfekter Märchenonkel-Stimme das bittersüße Adventsgedicht von Loriot. Die fünf Herren formieren sich zu jedem Song neu um das Doppelmikrofon in der Bühnenmitte, öffnen ihren Halbkreis oder stehen aufgereiht nebeneinander, je nach Gewicht der Stimmen. Auch lichttechnisch bleibt das A-capella-Konzert weitestgehend unspektakulär. Die Bande im Hintergrund werden je nach Stimmung farbenprächtig angeleuchtet, ab und zu wabert Nebel, erst nur dezent, zur zweiten Showhälfte dann hustenreizfördernd über die Bühne und die ersten Publikumsreihen.

Das Quintett gesanglich eine breitgefächerte, akustische Höchstleistung, professionell und vielfältig arrangiert, und zeigt mit der abschließenden zarten Interpretation von „Stille Nacht“, dass die Stimmen für solche Konzerte wie diese nahezu gemacht sind. Frohe V-eihnachten.

Von Aline Westphal