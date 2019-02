Hannover

Vor der Show, in den Pausen und während der Moderationen leuchtet 7000 Zuschauern in der Tui-Arena ein vollkommen blauer Globus von der Leinwand entgegen. Es ist unsere Erde, von einer anderen Seite aus gesehen, ohne einen Fleck sichtbaren Landes. „Unser blauer Planet II“, die BBC-Dokumentation von 2017, wird mit Live-Begleitung vom Philharmonieorchester der Stadt Prag auf großem Bildschirm gezeigt – und bringt uns jene zwei Drittel unseres Planeten, die von den Weltmeeren bedeckt sind, so nah, wie es keine andere Dokumentation je tat.

Nicht einmal das Original von 2001 hat so gestochen scharf eingefangen, was die Ozeane bieten: Das monumentalste Spektakel und die filigransten Dramen, undenkbare Farbenfrohheit und die leerste Dunkelheit. Man sieht brillante Aufnahmen von Schwertwalen, die Heringsschwärme vor der Küste Norwegens zusammentreiben und mit einem Schlag mit der Schwanzflosse betäuben, von Delfinen, die scheinbar aus Spaß auf Wellen reiten und von der portugiesischen Galeere mit ihren 30 Meter langen Giftfäden, die ihr Segel setzt und über die Weltmeere gleitet – zur tödlichen Qualle hat das Kompositionsteam um Hans Zimmer einen „Fluch der Karibik“-artigen Soundtrack komponiert, der durch das Orchester unter Matthew Freemans Leitung noch gewichtiger klingt als zuhause vor dem Fernseher.

Moderation ist da kaum nötig. Dirk Steffens erklärt zwischen den Szenen, was man wissen muss. Denn auch, wenn das audiovisuelle Erlebnis überwältigend ist – um Effekthascherei geht es nicht: Wenn brasilianische Krebse eine Verfolgungsjagd mit Moränen erleben wird die Dramatik von Musik und Bildern erzählt. Als später ein Borstenwurm aus dem Meeresboden kreucht, gruselt man sich durch eine Kinematographie, auf die Alfred Hitchcock stolz wäre.

Dafür haben die Filmcrews der BBC vier Jahre gearbeitet, 125 Expeditionen gestartet und 39 Länder besucht – ein Filmer, so Steffens, wurde beinahe von einem Wal verschluckt, wie Jona in der Bibel. 1000 Stunden filmten die Crew aus einem Unterseeboot.

In der Sinfonie des Ozeans sind die eingefangenen Tiefseebewohner fast am beeindruckendsten. Ein Fisch mit durchsichtigem Kopf, blau blinkende Fantasiewesen und surreal blubbernde Methanquellen übertreffen jede Science-Fiction-Fantasie. An der Oberfläche spielen sich derweil die täglichen Dramen der Wildnis ab, wenn Walrosse nicht mehr genügend Eisschollen finden, um ihren Kälbern Schwimmpausen zu ermöglichen – um 40 Prozent ist das arktische Sommereis seit den ersten Messungen der 1970er Jahre zurückgegangen. Ob Plastikmüll, Industrieabfall, Ölförderung, oder Klimaerwärmung, die Ozeane leiden unter uns Menschen, auch das macht die Dokumentation und ihre Live-Darbietung klar.

„Unser blauer Planet II“ klingt schon danach, als hätten wir den ersten verdorben, und die Zeit läuft bald ab. „Es liegt in unserer Hand“, sagt Originalsprecher Sir David Attenborough in einem Einspieler vor dem Finale der Show. Auf den britischen Inseln sorgte der erste Film für gesteigertes Umweltbewusstsein – ein „Blue Planet-Effect“, der sich letztlich auf die Gesetzgebung auswirkte. Nicht nur genießen, heißt die Devise beim letzten Crescendo – jeder Einzelne kann etwas dafür tun, dass unsere Meere so schön bleiben, wie sie die BBC gefilmt hat.

Von Lilean Buhl