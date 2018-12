Hannover

Ein Stück Musik- und Stadtgeschichte: Uli Jon Roth war in der entscheidenden Zeit Mitglied der Scorpions und gilt als einer der prägenden Gitarristen des Rock. Am Dienstag, seinem 64. Geburtstag, feiert er in Hannover 50 Jahre Bühnenjubiläum.

Sie haben Ihre berühmte „Sky Guitar“ mitgebracht. Was kann die alles?

Wahnsinnig viel. Das ist wie Formel 1, aber mit höchstem Fahrkomfort. Ich will halt von meiner Gitarre, dass sie enorm vielseitig ist, auf die kleinsten Nuancen reagiert und trotzdem die volle Power hat, so dass man Weltern zum Einstürzen bringen kann.

Deswegen spielen Sie hinter einer Plexiglas-Schallschutzwand?

Auf dieser Clubtour werden wir das wohl machen, denn meine Verstärker haben eine Art Todesstrahl. Die Leute, die direkt davorstehen, haben schlechte Karten.

Einen Verstärker haben Sie sich aber noch nicht bauen lassen?

Wir sind gerade dabei, einen „Sky Amp“. Das ist der nächste Schritt.

Sie haben begonnen, sich Gitarren bauen zu lassen, damit Sie Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ damit spielen können ...

Ja. Es war immer, auch schon zu Scorpions-Zeiten, mein Traum, mit einer Gitarre Violinkonzerte zu spielen, und die „Sky Guitar“ ist die einzige Gitarre, die das ermöglicht. ’83 gab es die erste, und seitdem habe ich nie wieder etwas anderes gespielt, durch viele Prototypen hindurch. Zuletzt habe ich eine Flamenco-Gitarre gespielt, die mit Nylonsaiten betrieben wird und acht Saiten hat. Gerade bauen wir eine neunsaitige.

Wie viele Menschen auf diesem Planeten können diese Gitarre spielen?

Ach, es gibt einige, die das sofort können, zum Beispiel der jetzige Gitarrist von Bon Jovi, Phil Xendis. Wir hatten neulich einen Gig zusammen. Aber viele kommen nicht damit klar. Man muss irre präzise sein; dann ist es einfach.

Und wenn ich mir jetzt in den Kopf setzen würde, ich lerne mit dieser Gitarre zu spielen ...

Dann gibt es dieses klitzekleine Problem: Dieses Modell hier kostet 21 000 Dollar. Es kostet auch ein Vermögen, die zu bauen, weil wir bei der Entwicklung ständig Neuland betreten. Es ist Handarbeit. Meist können sich das nur reiche Geschäftsleute und Sammler gönnen. Die meisten sitzen in Amerika und Japan. Wir haben eine Warteliste bis 2020. Ich überlege manchmal, ob ich einen Wettbewerb für junge Talente machen, mit einer „Sky Guitar“ als Preis.

„Irgendwie flog mir das Gitarrespielen zu“

Dann reden wir doch mal über ein junges Talent, das am 18. Dezember 64 Jahre alt wird und an dem Tag im Capitol 50. Bühnenjubiläum feiert. Wie alt war jenes Talent denn, als es losging?

Das war 13. Am 14. Dezember 1968 haben wir in Langenhagen gespielt, im Martinshaus, dem Gemeindehaus der Elisabeth-Kirche. Dort gab es damals Tanzabende. Ich hatte erst in dem Jahr begonnen, Gitarre zu spielen. Irgendwie flog es mir auf unheimliche Weise zu. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Wir spielten Cream, John Mayall & the Bluesbreakers, Jimi Hendrix ...

Das ist aber ambitioniert als Anfänger.

Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich versuchte, das Solo von Cream genau nachzuspielen. Natürlich klang das nicht nach Eric Clapton. Bei den Bluesbreakers habe ich noch am selben Abend zum ersten Mal zu improvisieren begonnen, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist bis heute wie eine Liebesbeziehung: Ich habe immer gerne gespielt.

Wie hieß Ihre damalige Band?

Blue Infinity, eigentlich schon ein Sky-Name, aber der kam nicht von mir. Die anderen waren alle ein bisschen älter. Das war eigentlich in all meinen Bands so. Heute hat sich das ein bisschen geändert (lacht).

Flogen Ihnen auch andere Dinge zu? Sind Sie gerne zur Schule gegangen?

Ich bin gerne zur Schule gegangen, aber ich war stinkend faul. Als ich auf das Gymnasium in Großburgwedel habe ich Mathe immer in den 20 Minuten, die wir da hinfuhren, abgeschrieben. Dementsprechend schlecht waren meine Mathe-Ergebnisse. Aber Sprachen habe ich immer geliebt.

Waren Sie damals auch so vielfältig interessiert, wie es sich in Ihrem späteren Schaffen zeigt?

Ja. Das kam vor allem dadurch, dass mein Bruder und ich bei meinem Vater aufgewachsen sind, der ein Allround-Künstler war, ein Intellektueller, der uns das in die Wiege legte: zu malen, zu schreiben, zu dichten. Das konnte er alles, und ich habe es aufgesaugt. Er konnte auch ausgezeichnet singen – im Gegensatz zu mir. Er hat mich früh an Kultur herangeführt, mir in jungen Jahren Michelangelo-Skulpturen in Italien gezeigt, mich nach Florenz und in den Vatikan geschleppt.

„Ich war nie an Erfolg interessiert“

Erklärt dieses umfassende Interesse auch, dass Ihnen das Korsett der Scorpions irgendwann zu eng wurde?

Ich habe mich in den fünf Jahren bei den Scorpions sehr wohl gefühlt. Ich mochte und mag die Leute furchtbar gerne; es gab nie persönliche Differenzen. Ich war aber nie an Erfolg interessiert – Rudolf schon. Ohne ihn hätte die Band das auch nie geschafft: Er hatte die Vision. Und Klaus hatte die Wahnsinnsstimme. Und beide hatten ein ausgeprägtes Gespür für Komposition. und Melodien. Langer Rede, kurzer Sinn: Ich habe mich wohlgefühlt, aber wenn ich etwas komponiert habe, musste ich schon der Band auf den Mund schreiben.

Sie haben damals auf Halde geschrieben?

Ja, weil vieles, was ich schrieb und später für Electric Sun verwertete, völlig unpassend gewesen wäre für die Scorpions, zum Beispiel „Earth Quake“, ein zehn Minuten langes Stück, nur Gitarre, instrumental. Als wir die „ Tokyo Tapes“ einspielten, habe ich das kurz angespielt und gemerkt: Das kannst du hier nie anbringen. Ich wollte mich aber frei entfalten können. Also hatte ich gar keine Wahl, als meiner eigenen Wege zu gehen. Und das habe ich gemacht, konnte experimentieren, mich ausprobieren. Die Musik war nicht kommerziell, aber sie war zumindest ungewöhnlich.

Erfolglos war sie aber auch nicht.

Nein, das stimmt. Aber es kam auch bei weitem nicht an den Scorpions-Erfolg heran. Sie hatten die kommerzielleren Stücke, und sie hatten die Stimme von Klaus. Meine Stimme ist eher gewöhnungsbedürftig.

„Eine Sinfonie zu schreiben, ist wie eine Kirche zu bauen“

Die „ Tokyo Tapes“, bei denen Sie ja noch dabei waren, bedeutete für die Scorpions den internationalen Durchbruch. Haben Sie davon profitiert?

Auf jeden Fall, auch wenn ich das am Anfang, als ich Electric Sun gemacht habe, gar nicht so mitbekommen habe; da hat mich nur mein Projekt interessiert. Aber die Türen standen mir offen, als ehemaliger Gitarrist der Scorpions. Irgendwann wurde mir auch Electric Sun zu eng, und ich wollte meine sinfonischen Gelüste befriedigen. Ich hatte schon mit 15, 16 ein Geigenkonzert schreiben wollen, wusste aber nicht, wie es geht. Ich musste noch lernen, mit großen Strukturen umzugehen. Eine Sinfonie zu schreiben, ist wie eine Kirche zu bauen. Ein Song ist eher ein Reihenhaus – ohne das kleinreden zu wollen.

Um in dem Bild zu bleiben: Was ist das Fundament Ihrer Musik?

Das selbe wie immer in der Musik: die drei Pfeiler Rhythmus, Harmonie und Melodie. Und dazu braucht man den Geist, das Thema. Ich habe dann jedenfalls das „Sky Concerto“ komponiert, es aber nie aufgenommen, weil ich merkte, dass es eigentlich unspielbar ist. und so kam mir die Idee mit der siebten Saite. Jedenfalls komponierte ich immer weiter sinfonisch.

Das fiel in die Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er, als klassische Rockmusik so ziemlich am Boden lag.

Und ich habe es praktisch nicht mitbekommen. Den Zugang habe ich erst Jahre später wieder gefunden, eigentlich dadurch, dass Leute auf mich eingeredet haben: „Warum machst du nicht mal eine Tour nur mit den alten Scorpions-Nummern?“ Und ich dachte: „Bizarre Idee.“ Aber es gibt Menschen, die das möchten. Und irgendwann begann mir die Idee zu gefallen. Und ich wollte endlich mal ein Live-Album aufnehmen.

So entstand „Scorpions revisited“?

Genau. Und kaum spielten wir diese Songs, sind die Leute ausgerastet, weltweit, egal, wohin wir kamen.

Wie wird das Jubiläumsprogramm ausschauen?

Es wird ein Abend, der durch drei Phasen geht. Wir beginnen mit einem anspruchsvollen Teil, mit progressiver Musik, auch Musik aus der Electric-Sun-Periode, die ich ordentlich aufgefrischt habe. Nach einer Pause mache ich ein paar Songs auf meiner Flamenco-Sky-Gitarre – eine Mischung aus Flamenco- und klassischer Gitarrentechnik. Das werden Klangwelten. Dann gibt es einen kleinen Ausschnitt aus „Vier Jahreszeiten“. Und dann kommen wir zum Partyteil mit den frühen Scorpions-Sachen, die live immer funktionieren.

Sind Gäste zu erwarten?

Das ist gut möglich.

Was verbindet Sie heute noch mit Hannover?

Unendlich viele Erinnerungen. Meine ganze musikalische Entwicklung begann in Hannover, genauer: in Langenhagen. Aber da mein Vater in Hannover gearbeitet hat, als Journalist, war ich auch viel in der Stadt. Ich habe auch fotografiert; meine Spezialität waren Tierbilder aus dem Zoo. Ich habe Stunden in meiner Dunkelkammer verbracht.

„ Deutschland ist mir viel zu bürokratisch“

1980 sind Sie nach England gezogen. Was gab den Ausschlag?

Alles. Ich habe das Gefühl, ich gehöre dahin. In Deutschland bin ich gerne, aber ich lebe nicht gerne hier. Das ist mir viel zu bürokratisch.

Keine Angst vor dem Brexit?

Nein. Zum einen glaube ich, dass das alles noch sehr verwaschen wird; manches wird wohl ein bisschen teurer werden. Zum anderen: Ich reise ja ständig herum. Ich mag die Deutschen, aber nicht die weit verbreitete Obrigkeitsgläubigkeit; die kann man als Künstler nicht gebrauchen. In England herrscht eher ein Geist des Common Sense. Durch kleines Denken wird die Inspiration gedrosselt. Darum habe ich immer die weite Welt gesucht.

Uli Jon Roths Bühnenjubiläum startet am 18. Dezember um 20 Uhr im Capitol. Karten (36,95 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch