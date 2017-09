documenta 14 meldet Besucherrekord

Kunstausstellung

Die Kunstausstellung documenta hat in Kassel weniger Besucher gehabt als beim vorherigen Mal – zusammen mit dem Ausstellungsort Athen aber einen Besucherrekord erreicht.

Kassel. „Mehr als eine Million Besucher sahen die Ausstellung in beiden Städten während der Laufzeit von 163 Tagen“, teilten die Organisatoren am Dienstagabend mit, zwei Tage nach Ende der Ausstellung. „Das macht die documenta 14 zur meistbesuchten Ausstellung zeitgenössischer Kunst aller Zeiten.“

Während der 100 Tage der documenta in Kassel wurden nach Angaben der documenta-Pressestelle 891 500 Besucher gezählt. Die 13. documenta vor fünf Jahren hatten 905 000 Besucher gesehen. In Athen, dem zweiten Ausstellungsort der von Adam Szymczyk kuratierten Schau in diesem Jahr, seien die Ausstellungsorte an 100 Tagen über 339 000 Mal besucht worden. Traditionell dauert eine documenta 100 Tage, durch die Überlappung der beiden Standorte war sie diesmal 163 Tage lang.

Während der letzten Ausstellungswoche hatte Szymczyk von 850 000 Besuchern in Kassel gesprochen. Hinzu kämen 330 000 Besucher in Athen, die sich aber nicht in Ticketverkäufe übersetzen ließen. Zum Ende der Schau am vergangenen Sonntag hatten vor allem die Finanzen im Mittelpunkt gestanden. Das Budget soll um mehrere Millionen Euro überzogen worden sein.

Von dpa/RND