Auf sie kommt’s an: Hexe Lilli (Hedda Erlebach) mit Drache Hektor.



© Foto: Universum

Kino

Zwischen Kauz und Kinderschreck

Knecht Ruprecht verirrt sich in die Gegenwart – und „Hexe Lilli rettet Weihnachten“ (Kinostart am 9. November). Origineller Kinderfilm, an dem Jürgen Vogel seinen Anteil hat.