Bekanntgabe am Freitag

Am Freitag kürt eine Expertenjury das „Wort des Jahres“. Das sind die Favoriten der Gesellschaft für deutsche Sprache.

Wiesbaden. Zu den Favoriten bei der Wahl zum „Wort des Jahres“ gehören das prägnante Kunstwort „Brexit“ und das eher sperrige Adjektiv „postfaktisch“. Auch die „Gruselclowns“ haben Chancen auf den ersten Platz: Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) gibt am Freitag in Wiesbaden den Gewinner bekannt. Alljährlich wird der Begriff gekürt, der nach Ansicht der Experten die öffentliche Diskussion in den vergangenen Monaten am meisten bestimmte. 2015 hatte sich die Jury für „Flüchtlinge“ entschieden.

2016 könnte es nach Angaben der Gesellschaft der „Brexit“ werden, der den geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union bezeichnet. Oder der Begriff „postfaktisch“, der die Vorherrschaft von Gefühlen und Ressentiments anstelle von Fakten in der öffentlichen Meinung beschreibt. In seiner englischen Übersetzung „post-truth“ hat es die Vokabel schon zum „International Word of the Year“ gebracht. Zur Auswahl stehen auch die „Gruselclowns“, die vor allem rund um Halloween ahnungslose Mitbürger in Angst und Schrecken versetzten.

Signifikanz und Popularität entscheiden über „Wort des Jahres“

Rund 1300 Fundstellen in Medien und 700 externe Vorschlägen galt es zu bewerten, erklärte die GfdS. Entscheidend sei den Angaben zufolge nicht die Häufigkeit eines Ausdrucks, sondern vielmehr seine Signifikanz, Popularität und sprachliche Qualität. Die Jury wählt stets eine Rangliste der insgesamt zehn wichtigsten Wörter des Jahres aus.

Die „Wörter des Jahres“ seit 2005 In den Jahren 2005 bis 2015 hat die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden folgende Wörter ausgewählt, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich besonders bestimmt haben: - 2015: Flüchtlinge - 2014: Lichtgrenze - 2013: GroKo - 2012: Rettungsroutine - 2011: Stresstest - 2010: Wutbürger - 2009: Abwrackprämie - 2008: Finanzkrise - 2007: Klimakatastrophe - 2006: Fanmeile - 2005: Bundeskanzlerin

Die Aktion der Gesellschaft läuft seit 1977 alljährlich. Eine andere Jury aus Sprachwissenschaftlern und Journalisten kürt zudem jedes Jahr ein „Unwort“. Am 10. Januar wird die Entscheidung für 2016 bekanntgegeben. Im November kürte eine 20-köpfige Experten-Jury „fly sein“ zum Jugendwort des Jahres. Sprachwissenschaftlich handelt es sich um eine Zusammensetzung aus dem englischen Wort “fly“ (deutsch: fliegen) und dem Verb “sein“. Nach Angaben der Jury lässt sich der Begriff mit “besonders abgehen“ übersetzen.

Von RND/dpa/are