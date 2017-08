Findet in der Fremde ein Stück Heimat: Der frühere Legionär Meinhard (Meinhard Neumann) liebt es, durch die bulgarische Provinz zu reiten.

© Foto: Piffl Medien

Kino

„Western“ – Die Cowboys reiten in Bulgarien

Fehlen nur noch die Colts: Valeska Grisebach führt in „Western“ (Kinostart am 24. August) eine überzeugende Laienspielgruppe durch einen Film, der Wildwestgefühle verbreitet, obwohl er über deutsche Bauarbeiter in der bulgarischen Provinz erzählt.