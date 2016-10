PLATINGESANG: Chris Martin kommt in die HDI-Arena.© Adam Warzawa

Konzert

Wer noch Coldplay-Tickets will, muss richtig zahlen

Das Konzert von Coldplay in der HDI-Arena ist so gut wie ausverkauft. Bei Eventim gibt es seit gestern keine Karten mehr. Und wer jetzt noch den Auftritt von dem Quartett um Sänger Chris Martin am 16. Juni erleben möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen.