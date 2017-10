Er und seine Gitarre: Ein gut gelaunter Marius Müller-Westernhagen spielte Freitagabend unplugged in der Tui-Arena.© Körner

Konzert

„Wer das nicht geil findet ...“

Marius Müller-Westernhagen mit Hut und Gitarre: 10 000 Fans feierten am Freitagabend den 68-Jährigen in der ausverkauften Tui-Arena bei einem Ritt durch 50 Jahre seiner Musik. Die Halle tobte bei seinen legendären Hits „Hass mich oder lieb mich“ oder „Es geht mir gut“. In Hannover habe er nicht immer in großen Hallen gespielt, aber immer sei es unglaublich gewesen, rief er ins Publikum.