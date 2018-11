Hannover

Das Opernvergnügen im Maschpark wird im kommenden Jahr verdoppelt: mit gleich zwei Opern an jeweils zwei Abenden. Die „Cavalleria rusticana“ und „Der Bajazzo“ mit der NDR Radiophilharmonie stehen als Doppelpack auf dem Programm, gespielt werden beide einmal am Donnerstag, 11. Juli 2019, ab 20.30 Uhr und am Sonnabend, 13. Juli 2019, wieder ab 20.30 Uhr. Die Ticketpreise wurde leicht erhöht und kosten zwischen 54 und 127 Euro.

Die Leitung hat die kanadische Dirigentin Keri-Lynn Wilson. Die Verhandlungen mit den Sängern laufen, Namen gibt es Anfang des kommenden Jahres.

Die Wahl der zwei Opern ist geschickt, jede ist gut 40 Minuten lang, bietet die volle gesanglich Pracht und beide werden durch eine Pause getrennt. Mord aus Eifersucht – wohl keine anderen Opern bringen dieses Thema derart packend wie ein Krimi und doch mit dem Schmelz großen italienischen Belcanto-Gesangs auf die Bühne wie die beiden Einakter „Cavalleria rusticana“ von Pietro Mascagni und „Der Bajazzo (Il Pagliacci)“ von Ruggero Leoncavallo. Die Generalprobe ist dafür nicht – wie bisher – öffentlich, findet aber auch im Maschpark statt. Grund: „Wir wollen den Besuchern zwei vollwertige Opernabend bieten“, so Organisatorin Marlis Fertmann. Außerdem wird der NDR an beiden Aufführungsabenden die beiden Opern komplett in den Maschpark übertragen – in diesem Jahr hatte des Opern-Open Air hinter dem Rathaus 44 000 Besucher.

Tickets für das „6. NDR Klassik Open Air“ ab Freitag (23.11.) ab 9 Uhr in den NP-Ticketshops.

Von Henning Queren