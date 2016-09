Der oscarprämierte Regisseur Curtis Hanson starb im Alter von 71 Jahren.

© EPA

Macher von „8 Mile“ und „L.A. Confidential“

US-Regisseur Curtis Hanson gestorben

Der US-Filmregisseur Curtis Hanson ist mit 71 Jahren gestorben. Er wurde am Dienstag (Ortszeit) in seinem Zuhause in Hollywood tot aufgefunden.