Hannover

Klinisch weiß ist hier die Farbe der Liebe: „Tristan“ spielt mal auf einem Kreuzfahrtschiff, einem galaktischen Raumkreuzer oder in einer zertrümmerten Klinik – klar, dass es ein paar Buhs für Regisseur Stephen Langridge nach der lang ersehnten Wagner-Premiere in der Staatsoper gab.

Die kühl-sachliche Inszenierung, die auch bei der Personenführung vergleichsweise sparsam vorgeht, hat darin den Vorteil, dass nichts von der Musik ablenkt. Und die ist in dieser Produktion auf großer Fahrt. Mal abgesehen von Robert Künzli, der sich schon vor dem Ablegen als ein wenig indisponiert per Ansager entschuldigen lässt. Trotzdem: Seine Hammerpartie bewältigt er achtbar. Und das Manko der Stimme kommt bei den Fiebergesängen im dritten Akt schon fast wie gewollt rüber.

Die beiden Ereignisse des Abends sind aber das Orchester (und sein Dirigent Will Humburg) sowie die Isolde von Kelly God. Sie hat den Atem und die Stimmkraft für die Steigerungen – hat genug Reserven einen hinreißenden „Liebestod“. Sie ist mehr Furie denn sanft-liebendes Weib, die Stimme hat Stahl und Souveränität. Mit ihr sollte man sich nicht anlegen. Und das tut stimmlich hier auch niemand. König Marke (Tobias Schabel) ist eher verständiger Freund denn enttäuschter Liebender und bringt das auch rollendeckend gesanglich klar heraus.

Zum stimmlichen Plus dieser Produktion zählt auch Khatuna Mikaberidze als leuchtende Brangäne mit wundervollen Wacht-Rufen im zweiten Akt. Stefan Adam ist ein eher knuffiger, sanfter und an keiner Stelle polternder Kurwenal.

Und dann ist da eben noch die Tonspur. Das Staatsorchester wird von Will Humburg zur Bestform animiert. Dabei ist sein Ansatz vergleichsweise gradlinig; sein „Tristan“ ist kein mystisches Weltwabern, das häufig durch orchestrale Unschärfe erkauft wird. Hier wird auf Klarheit und Wahrheit geachtet. Präzise Einsätze, strahlendes Blech, dramatischer Zug in den Tempi, das Sehnsuchtsmotiv bekommt einen entsprechenden Sog. Etlichen dürfte dieser „Tristan“ musikalisch zu wenig Geheimnisse haben, wie sie Furtwängler, Carlos Kleiber oder Reginald Goodall beschworen haben. Dafür bekommt man eben theatralisches Furioso.

Das sich ungehindert entfalten kann, trotz oder vielleicht gerade wegen der coolen Bilder auf der Bühne. Eine gigantische Röhre dominiert die Bühne, ist im ersten Akt maritim, im zweiten ein riesiger Kamin und im letzten Exit aus einer hospitalen Trümmerwelt aus umgeworfenen Krankenbetten und Stühlen. Der Bühnenhintergrund (Conor Murphy) ist eine raffinierte deckenhohe Jalousie, die allein durch die Lichtregie sich in Wellenbewegung versetzen oder eine Stahlkonstruktion verwandeln lässt.

Gleißende Helle dominiert den Abend, was insofern gut zum Orchesterklang passt. Die Handlung ist in einem utopischen Nirgendwo angesiedelt, Schiffsbesatzung und Höflinge erinnern an Paramilitär, Tristan ist hier der stilechte Traumschiffkapitän, Isolde in schmucklose Gewänder gekleidet.

Und dann sind da noch die beiden Butoh-Tänzer – unauffälliger als erwartet – die vergleichsweise kurz auftauchen und vor allem Sinn im letzten Akt machen. Wenn nämlich Tristan sein Krankenlager verlässt und der weiß geschminkte Tänzer seinen Platz einnimmt. Intensiver hat man Tristan noch nie leiden gesehen.

Und wer auf eine umfassend intensive Opernerfahrung hofft, hier hat er sie.

Von Henning Queren