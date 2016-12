| Stefan Gohlisch

Konzert

Terry Hoax im Capitol - das ist eine herrliche Reise in die Vergangenheit mit einer energiegeladenen Band und grandiosen Melodien.

Hannover. „Wir haben das so oft gespielt, und es nutzt sich einfach nicht ab.“ Oliver Perau steht quietschvergnügt und kopfschüttelnd da. „Live all“ spielen Terry Hoax, und das Capitol ist ein einziger seliger Chor.

Wie alle Jahre wieder hat die Band zum Familientreffen geladen, eine Erinnerung an die Zeit in den 90ern, als Musik aus Hannover noch mal richtig groß war. 1000 Leute, - die meisten in den späten 40ern - feiern die Band ab wie Weltstars. Lieder wie „Insanity“, „Grasshopper“ oder das unsterbliche Depeche-Mode-Cover „Policy of Truth“ bewirken den Rücksturz in die Jugend. Was sich noch viel besser anfühlt, weil dort keine alten Säcke eine Nostalgieshow abdudeln. Da stehen Musiker, die als Routiniers perfekt aufeinander eingespielt sind, aber die Energie von jungen Hüpfern haben.

Zur aktuellen Besetzung gesellen sich Carsten Kniep an der Percussion und Gründungsmitglied Martin Wichary - ihm zu Ehren spielen sie noch mal „Rubish Colours“ von 1989, schlimmstes Schulenglisch und weltschönste Melodie.

„The Best is yet to Come“ singen sie. Und hört man die drei neuen Songs, die sie spielen, klingt das realistisch. Da trifft 70er-Rock auf die Rotzigkeit der Nuller-Jahre-Bands und die Fähigkeit der Hoaxens, grandiose Melodien zu schreiben.

Ja, es nutzt sich einfach nicht ab. Das ist ähnlich wie mit Weihnachten. Terry Christmas!