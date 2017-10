Teenagers Erwachen: „Es war einmal Indianerland“

Kino

Was, wenn man verliebt ist, nicht zurück geliebt wird und allerorten auf einen Indianer stößt, den niemand sonst sehen kann. Regisseur Ilker Çatak erzählt in „Es war einmal Indianerland“ (Bundesstart am 19. Oktober) eine eigenwillig verwunschene Coming-of-Age-Geschichte.

Hannover. Der 17-jährige Mauser (Leonard Scheicher) lebt in einer Stadtrandsiedlung und steht kurz vor einem wichtigen Boxkampf. Auf einer nächtlichen Party in einem Freibad, die von der Polizei gesprengt wird, verguckt er sich in Jackie (Emilia Schüle). Viel mehr scheint sich aber Edda (Johanna Polley) für ihn zu interessieren. Sie schreibt ihm merkwürdige Postkarten. Als dann auch noch sein Vater Zöllner (Clemens Schick) Mausers Stiefmutter tötet, fliegt Mauser das eigene Leben um die Ohren. Wer zum Beispiel ist der immer wieder auftauchende Indianer, den nur er zu sehen scheint?

Verliebtsein, Drogen, jugendliche Verwirrung – „Es war einmal Indianerland“ enthält viele Motive einer typischen Coming-of-Age-Story. Der Film basiert auf dem Roman von Nils Mohl, der auch das Drehbuch schrieb. Die Geschichte muss man sich jedoch selbst herausfiltern.

Das Surreale und Rauschhafte dominiert

Regisseur Ilker Çatak legt in seinem Debüt einen ungeheuren Stilwillen an den Tag – er probiert alles Mögliche aus. Schon die Episode mit der Poolparty wirkt wie ein langer Rausch. Die Handlung wird gern mal vor- und zurückgespult, Zeitlupe und Zeitraffer werden eingesetzt. Überhaupt dominiert das leicht Surreale. Einmal steht Mauser sich selbst gegenüber – ohne in einen Spiegel zu blicken. Die Verwirrung des Zuschauers ist Programm. Schließlich soll er sich in die Gefühlslage eines Teenagers hineinversetzen. Mitunter wirkt die Stilverliebtheit des Regisseurs aber übertrieben.

Von Jörg Brandes / RND