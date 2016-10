Tausende versammelten sich am Sonnabend bei strömendem Regen zur Trauerfeier für Dario Fo auf Mailands Domplatz.

© ANSA

Beisetzung des Literaturnobelpreisträgers

Tausende nehmen Abschied von Dario Fo

„Eines Morgens, in aller Frühe, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao ...“ Mit dem traditionellem Partisanenlied der italienischen Linken haben Tausende in Mailand den Dramatiker und Literaturnobelpreisträger zu Grabe getragen.