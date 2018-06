Es ist wieder ein bisschen mehr geworden. Die Kunstfestspiele ziehen für dieses Jahr eine durchweg positive Bilanz: 15 400 Besucher hatten die Produktionen der Kunstfestspiele in Orangerie, Galerie und Kuppelsaal (2017: 13 700), darüber hinaus erlebten rund 20 000 Besucher der Herrenhäuser Gärten, die Lichtinstallation „Best of All“ und die Soundinstallation „When Elephants fight it is the Frogs that suffer“ im Berggarten. Die Auslastung lag bei 89 Prozent (2017: 91 Prozent).

Intendant Ingo Metzmacher ist auch inhaltlich hochzufrieden: „Wir sind wieder einmal von unserem Publikum mehr als begeistert. Es hat sich in den vergangenen 14 Tagen eine unglaubliche Dynamik entwickelt zwischen dem Publikum und den Künstlern mit ihren Arbeiten, die in diesem Jahr geprägt war von großer Neugierde, Humor, Leichtigkeit und hoher Konzentration und Ruhe. Die sommerlichen Temperaturen haben über das gesamte Festival hinweg zu einer außergewöhnlichen Atmosphäre hier in den Herrenhäuser Gärten beigetragen, die so kaum zu wiederholen sein wird.“

Oberbürgermeister Stefan Schostok war vor allem vom Kuppelsaal-Konzert angetan: „Das grandiose Berlioz-„Requiem“ mit über 400 hannoverschen Musikern und Musikerinnen wird in die Geschichte der Stadt eingehen und allen nachhaltig in Erinnerung bleiben.“

Bemerkenswert in diesem Jahr war der gute Besuch des Spiegelzelts und das vermehrt junge Publikum bei den Kunstfestspielen. Das Wetter war gut – auch deshalb kam zwischen Orangerie und Galerie und auf den Liegestühlen echte Festival-Stimmung auf. Zum ersten Mal war auch die Marktkirche einbezogen.

Die 10. Kunstfestspiele Herrenhausen finden vom 10. bis 26. Mai 2019 statt. Das Programm für die Jubiläumssaison wird Anfang 2019 veröffentlicht.

Das war schön laut: E-Gitarren bei den Kunstfestspielen. Der legendäre „Index of Metals“ von Brian Eno und Robert Fripp, eine LP-Seite lang von 1975, wurde bei den Kunstfestspielen (Orangerie) exzellent wiederbelebt vom Gitarristen Kobe van Cauwenberghe.

Der hatte zwei alte analoge Revox-Tonbandmaschinen restauriert und zu einer Einheit miteinander verbunden, so dass das eine Gerät den Gitarrensound aufnahm, das Tonband auf das andere weiterlief und das Ganze dann abspielte, während der Gitarrist schon weiter war. Super, ganz früher Loop, Eno und Fripp waren schon sehr weit. Das Soundgewitter hätte noch anhalten können.

„Index of Metals“ hieß auch die Videooper von Fausto Romitelli, die deutlich neuer (2003), aber nicht entsprechend jünger war. Ein üppig besetztes Kammermusikensemble spielte gewollte Moderne, Druck, Druck, Druck – eine so zerklüftete Klanglandschaft war schon sehr kunstvoll. Dazu lief im Hintergrund ein dreigeteilter Film mit allerlei Anspielungen auf Eisen und Stahl – als wenn es dem Komponisten darum ging, flüssiges Metall in die Ohren zu gießen. Die teils sekundengenaue musikalische Umsetzung durch das Ictus Ensemble war beeindruckend.

Von Henning Queren