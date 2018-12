Hannover

Für die Familie

Was ist das? Wann geht morgen die Sonne in Kapstadt unter? Wer ist CEO der Lufthansa? Wie heißen die drei Musketiere? Und wer soll das alles wissen? Die Antwort darauf ist in diesen digitalen Zeiten einfach: Google. Und das macht sich „kNOW!“ zunutze, ein neues Quizspiel, das Google Assistant, den Sprachassistenten der Internet-Suchmaschine, verwendet – entweder über das Smartphone oder den unternehmenseigenen Smart-Speaker Google Home, den es, wenn man mag, gleich zum Spiel dazugibt.

Wie spielt es sich? Vier Farben weisen Spielplan und Aufgabenkarten auf. Vier Be­reiche – Wissen, Kreativität, Fun und Intuition – sind ihnen zugeordnet. Mal geht es um pure Allgemeinbildungsfragen (wie die Größe von Texas), mal um eher Absonderliches (wie die Größe von Sylvester Stallone). Mal sind eindeutige Antworten gefragt, mal gleich mehrere, berühmte Lieder von Udo Jürgens zum Beispiel.

Jeweils ein Spieler stellt abwechselnd die Fragen; die anderen antworten. Wer richtig liegt, rückt mit seiner Figur auf dem Kurs des Spielplans weiter. Wer diesen als Erster umrundet, hat gewonnen. Manchmal kommt übrigens auch ein Buzzer zum Einsatz; da ist Geschwindigkeit gefragt.

Der große Vorteil von Google ist die Aktualität – wenn also zum Beispiel Joachim Sauer nicht mehr der Gatte von Angela Merkel ist, wird das berücksichtigt. Das ginge bei gedruckten Antworten nicht. Auch Raum und Zeit spielen eine Rolle: Saisonbedingt kommen neue Fragen ins Spiel, andere beziehen sich auf den Ort, an dem man spielt, die nach der Entfernung zu einem anderen Ort zum Beispiel. Das ist bestechend, aber auch ein bisschen be­ängstigend, weil es zeigt, wie viel der kleine Assistent von einem weiß.

Denn alle gestellten Fragen liest man auch dem digitalen Assistenten vor, und der gibt dann mit souveräner Stimme die Antwort. Man kann „kNOW!“ auch offline spielen. Dann fallen etliche Fragen heraus und es wird ein wenig witzlos.

Was taugt es? „kNOW!“ bietet an sich solide Quizspiel-Kost. Ob man sich nun wirklich einen digitalen As­sistenten in die Wohnung stellen möchte, sei jedem potenziellen Käufer selbst überlassen. Fragwürdig sind solche Aufgaben, bei denen die Antwort vorgegeben ist und die Spieler so fragen müssen, dass Google sie nennt – da lernt man nur eines: denken wie der Algorithmus. Und anderes funktioniert schlicht nicht. Wenn etwa Stallones Größe in Zentimetern gefragt ist und Google nur die in Fuß und Zoll kennt. Da muss man wohl nochmal googeln.

„kNOW!“. Ravensburger, für drei bis sechs Spieler ab zehn (offline), beziehungsweise 16 Jahren (online). Etwa 38 Euro ohne, 50 Euro mit Google Home Mini.

Für Kenner

Was ist das? „Carpe diem“ – nutze den Tag: zum Beispiel, indem man Rom in weit weniger als selbigem erbaut. Das hatten wir neulich schon einmal, mit dem gehobenen Familienspiel „City of Rome“ auf der letzten Spielseite. Und das gibt es jetzt wieder, eben mit „Carpe Diem“, im Kennerspiel-Bereich.

Wie spielt es sich? Autor Stefan Feld („Die Burgen von Burgund“, „ Brügge“) ist ein Vielspieler-Liebling Er vermag es, an sich simple Prinzipien so elegant mit raffinierten Mechanismen anzureichern, dass sie einerseits intuitiv funktionieren, andererseits anspruchsvoll und abwechslungsreich sind.

„Carpe Diem“ ist im Prinzip – wie auch besagtes „City of Rome“ – ein Legespiel. Jeder bastelt auf seinem Tableau in acht Runden zu jeden sieben Zügen sein eigenes kleines Rom-Stadtviertel zusammen. Die viereckigen Bauplättchen zeigen Teile von Landschaften und Gebäuden, die man benachbart und passend ablegen muss. Sie liegen angeordnet in Vierergruppen und in einem Kreis auf dem zentralen Spielplan. Dort hat auch jeder Spieler eine Figur stehen: den Patrizier. Der nimmt erst einen der zwei für ihn möglichen Wege und am Ziel eines der Plättchen – man muss also nicht nur überlegen, was man akut möchte, sondern auch, was in den nächsten Zügen von Vorteil ist.

Raffiniert ist die Wertung: Es gibt 60 Wertungskarten mit unterschiedlichen Be­dingungen. Je nach Teilnehmerzahl liegen acht bis zwölf in einem Raster aus. Und nach jedem Zug muss man zwei benachbarte werten. Erfüllt man die Bedingungen nicht, gibt es Punktabzüge. Und dann gibt es noch Vorteile durch fertiggestellte Geländestücke, für Gebäude und Landschaften in den richtigen Reihen oder Spalten, für Brunnenkarten mit ihren jeweils eigenen Bedingungen ...

Was taugt es? Ein komplexes und doch jederzeit schlüssiges Gebilde ist dieses Spiel, für ein Feld-Produkt auch ungewohnt flott und eingängig. Was man von der Gestaltung leider nicht sagen kann: Das Material ist kleinteilig. Die Farben sind schwer unterscheidbar. Die Pappen spiegeln. Der Verlag hat für eine eventuelle zweite Auflage bereits Besserung gelobt. Dass „Carpe Diem“ in der Szene dennoch hoch gehandelt wird, liegt an seiner herausragenden spielerischen Güte.

Stefan Feld: „Carpe Diem“. Alea/Ravensburger, für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren, etwa 40 Euro.

Für Wiederholungstäter

Was ist das? Das Spiel des Jahres ist „ Azul“, ein sehr würdiger Preisträger mit leichtem Einstieg, erheblicher Spieltiefe und sehr schönem Material, das vergessen lässt, dass das Spiel im Kern abstrakt ist. Offiziell legt man Fliesen in einem Palast. Die Fortsetzung teilt die Qualitäten – und macht einen zum Glaser.

Wie spielt es sich? „Die Buntglasfenster von Sintra“ hat den gleichen genialen Auswahlmechanismus wie der Vorgänger: Man nimmt von Fabrikplättchen alle (!) Steine einer Farbe, keinen mehr, keinen weniger. Ge­sammelt werden sie diesmal aber in variablen Reihen, gesteuert durch eine Spielfigur, was eine nicht unerhebliche Planung erfordert.

Was taugt es? Die durchsichtigen Spielsteine von „ Sintra“ sind noch schöner als die Fliesen von „ Azul“. Der Mechanismus allerdings ist komplexer, weniger eingängig, aber immer noch toll. Prognose: „ Azul“ wird ein Klassiker werden, „ Sintra“ ein Fall für Fans des Originals bleiben.

Michael Kiesling: „ Azul. Die Buntglasfenster von Sintra“. Next Move, für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren, etwa 45 Euro.

Für Zocker

Was ist das? Bei diesem Kartenspiel kann man sich tierisch ärgern, über Schafe, Pferde und Schweine – vor allem aber über die „Blöde Kuh“, weswegen es genau so heißt.

Wie spielt es sich? Wer dran ist, spielt eine seiner anfangs neun Handkarten ab. Schafe sind harmlos; da passiert nichts weiter. Beim Pferd gibt jeder eine Karte weiter. Beim Schwein bekommt der linke Nachbar eine weitere, bei der Kuh man selber. Blöd. Außer man spielt die Tiere paarweise aus; dann entfallen die Effekte und der linke Nachbar bekommt eine „Will-keiner-haben“-Karte – die verpasst einem Minuspunkte. Über drei Runden geht das Spiel. Wer an deren Ende am meisten Karten übrig hat, kassiert weitere Minuspunkte.

Was taugt es? Ärger und Schadenfreude – selten liegen sie so nah beieinander wie bei diesem am Ende doch recht liebenswerten Kartenspiel. Ein Tipp für alle, denen die Feiertage zu undynamisch sind. gol

Florian Racky: „Blöde Kuh“. Drei Hasen in der Abendsonne, für drei bis sechs Spieler ab acht Jahren, etwa 9,50 Euro.

Für Kinder

Was ist das? „Concept“ war eines der innovativsten Spiele des Jahrgangs 2013/ 2014 und wurde prompt als „Spiel des Jahres“ nominiert (und unterlag „Camel Up“): ein wortloses Kommunikationsspiel in schicker iPhone-Optik. Zu erratende Begriffe werden dargestellt, indem man Symbole auf dem Spielplan markiert, die wie App-Icons aussehen. Was bei Begrifflichkeiten wie „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ nicht gerade einfach ist. Nun kommt „Concept Kids: Tiere“ – für Kinder ab vier Jahren.

Wie spielt es sich? Der Name verrät es: Hier müssen ausschließlich Tiere dargestellt und erraten werden. Die Zahl der Symbole wurde sinnvoll reduziert, so dass man nur wählt zwischen Feldern, Farbe, Habitat, Fortbewegungsart und anderen Eigenschaften. Orange, Streifen, Dschungel – ein Tiger, ganz einfach. Anfangs erklären nur die Kinder, und der erwachsene Spieler rät. Später kann man die Rollen auch tauschen.

Was taugt es? Der Verlag weist „Concept Kids: Tiere“ ab vier Jahren aus, was in der Grundversion auch funktioniert, später aber nicht mehr. Mit der Wortlosigkeit haben es Kinder in dem Alter ohnehin nicht so, wir würden es ab sechs Jahren empfehlen. Und – letzter Kritikpunkt – schön wäre es gewesen, wenn es eine Legende zu den Tieren geben würde, und sei es nur, dass neben den Bildern die Art steht. Dennoch bleibt es ein tolles Ratespiel für Kinder.

Alain Rivollet, Gaëtan Beaujannot: „Concept Kids: Tiere“. Repos Productions, für zwei bis zwölf Spieler ab vier Jahren, etwa 30 Euro.

Zur Info

Spielen verbindet. „Es trennt nicht. Es ist Ausdruck von absoluter Gleichberechtigung und schafft einen Rahmen, um aufeinander zuzugehen, einander kennenzulernen und Regeln zu folgen, die für alle gelten“ – so heißt es in den Grundsätzen der Initiative „Spielend für Toleranz. Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“, die von Mitgliedern der Jury „Spiel des Jahres“ ins Leben gerufen wurde. Die Jury unterstützt diese Initiative – und Veranstalter von „Spielend für Toleranz“-Events. Diese bekommen ein Paket mit Titeln, die auch ohne große Deutschkenntnisse verständlich sind. Mehr Info unter: www.spiel-des-jahres.com