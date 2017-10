So war Marc-Uwe Kling im Theater am Aegi

Lesung

Vor 1100 Menschen las der Autor aus „QualityLand“ und machte Witze auf Kosten der Zukunft

hannover. Schwierige Entscheidungen treffen, das war einmal. Rechner haben sofort die optimale Lösung parat – einmal „Okay“ sagen reicht. Arbeit, Freizeit, Beziehungen und Konsum sind von Algorithmen optimiert.

Dieses gar nicht so futuristische Szenario hat Marc-Uwe Kling, Autor der populären Känguru-Chroniken, in seinem aktuellen Roman „QualityLand“ entworfen. Im ausverkauften Theater am Aegi las der Kabarettist und Autor am Dienstag aus seiner gelungenen Zukunftssatire vor 1100 Zuhörern. Mit dabei hatte er seinen Gitarrenspieler Boris aus Klings Band „Arbeitsgruppe Zukunft“, der die Lesung mit musikalischen Einlagen untermalte, kleinere Rollen übernahm oder mit Kling selbstkomponierte Lieder wie „Liebeslied“ oder den „Lügen-Song“ vortrug.

Der Roman Qualityland dreht sich um den Normalo Peter, der eine Schrottpresse für fehlerhafte und ausgemusterte Roboter betreibt. Anstatt diese aber in handliche Quadrate zu stampfen, rettet er sie vor der Vernichtung. Ein Haufen nutzloser Roboter, die fernsehen und bei Gesellschaftsspielen schummeln. Da wären zum Beispiel „Pink“, das kommunistisch-sozialistische rosa Ipad. Wer hier Parallelen zu Klings berühmten Känguru sieht, liegt völlig richtig. Auch lustig: „Kalliope 7.3“. Der renitente Schreibroboter mit kreativer Blockade, der sich weigert „personalisierte Literatur – nach deinem Geschmack“ zu produzieren, wie er Peter sagt. Kling haucht den Figuren im Theater am Aegi mit unterschiedlichen Stimmen gekonnt Leben ein. Und zwar auf die Art, die auch seine vorherigen Werke schon live immer lustiger machte, als die bloßen Texte.

Lebensnah wirkt auch die Sozialkritik, die in dem Buch steckt. „TheShop“ bestellt einem beispielsweise automatisch alle Produkte, die man bewusst und unbewusst haben will, auch wenn sie gar nicht gebraucht werden. Ein Schelm, wer böses oder an Amazon denkt.

Eine nette Abwechslung bei der Lesung sind die Werbejingles von Gitarrist Boris für fiktive Produkte wie zum Beispiel das soziale Netzwerk „Everybody“. „In der Pause seid ihr völlig frei“, sagt Kling noch, bevor er anmerkt: „Freiheit geht von alleine weg“. Nicht der erste gute Gag an diesem Abend.

Nach der Pause geht es weiter durch QualityLand mit selbstfahrende, sprechenden Autos, die von „Unfällen mit Personenschäden-Abwägung“ schwadronieren sowie Peters digitalem Assistent, den er „Niemand“ nennt. Kling spielt damit, dass die Maschinen menschlicher und die Menschen immer maschineller werden. Gutes Unterhaltungsprogramm mit passender Gesellschaftskritik. Und Stimmzettel für das Publikum, mit denen ausgewählt wird, für welche sozialen Organisationen Kling sein Geld spenden soll – stimmig zum Abend.

Marc-Uwe Kling: „QualityLand“, 384 Seiten, 18 Euro. Die Uraufführung des Theaterstücks zu dem Roman im Schauspielhaus ist am 9. März 2018.

Von Christian Seibt