Am Mittwoch wird die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet.

Festakt am Mittwoch

So spektakulär ist die Elbphilharmonie

Am Mittwoch ist es endlich so weit – die Elbphilharmonie in Hamburg wird mit einem Festakt und Konzert eröffnet. Schon jetzt wird das Konzerthaus als „Jahrhundertbau“ und „Klangwunder“ gefeiert. Wir zeigen die spektakulärsten Bilder und die Eröffnungsfeier im Livestream.