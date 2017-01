Am Mittwoch wird die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet.

Festakt am Mittwoch

So spektakulär ist die Elbphilharmonie

Am Mittwoch ist es endlich so weit – die Elbphilharmonie in Hamburg wird mit einem Festakt und Konzert eröffnet. Schon jetzt wird das Konzerthaus als „Jahrhundertbau“ und „Klangwunder“ gefeiert. Wir zeigen die spektakulärsten Bilder.