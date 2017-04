Ist nun Träger des Ripper-Awards: Sebastian Fitzek.

© dpa

Nach Mankell, Nesser und Co.

Sebastian Fitzek erhält europäischen Krimi-Preis

Der Thrillerautor Sebastian Fitzek ist am Freitagabend mit dem Europäischen Preis für Kriminalliteratur ausgezeichnet worden. Fitzek nahm den sogenannten Ripper Award des Krimifestivals „Mord am Hellweg“ und das Preisgeld von 11.111 Euro bei einer Preisverleihung mit Lesung in Unna entgegen.