HAT ALLES DRAUF: Sascha Korf im Aegi. Foto: Wallmüller© Michael Wallmueller

Comedy

Sascha Korf bringt James Bond ins Aegi

Bei Sascha Korf im Publikum sind zwei Bereiche: „Einer, in dem gelacht wird, und einer, über den gelacht wird.“ Letzterer ist die erste Reihe: An die verteilt der Paderborner Komiker Sektgläser und Sprüche - von rechts nach links, so lange, bis er jeden einzelnen Vorderbänkler kennengelernt hat.